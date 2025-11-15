Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Micro fantasma" mete miedo en un barrio de La Plata

"Micro fantasma" mete miedo en un barrio de La Plata
15 de Noviembre de 2025 | 13:36

Escuchar esta nota

Más de un mes lleva un colectivo estacionado en una calle de La Plata, y los vecinos entraron en estado de preocupación al no haber visto jamás a nadie subir ni bajar del rodado. Por ello, deducen que se trata de un vehículo que fue estacionado y dejado en un estado de absoluto abandono.

El colectivo se encuentra en calle 20, entre 46 y 47. El hecho que más llamó poderosamente la atención en el vecindario es que nadie aun abrió sus puertas y, durante todo el tiempo transcurrido, las cortinas y las ventanas también permanecieron cerradas, lo que sugiere que tampoco estaría habitado por personas en su interior.

Los vecinos afirmaron que "la realidad es que tener un colectivo abandonado implica un riesgo para todos acá". En ese sentido, temen que su deterioro se convierta en poco tiempo en una suerte de cementerio de chatarra o que sea habitado por personas ajenas al barrio o por roedores y alimañas, como suele ocurrir en casos de carrocerías abandonadas en la vía pública.

"Reclamamos que intervengan las autoridades competentes y que remuevan este colectivo", afirmaron los vecinos.
 

