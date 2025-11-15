Nueva baja en Estudiantes y José Sosa pelea la titularidad ante Argentinos, en busca de los Octavos de final

Las buenas noticias duraron poco para Estudiantes que recibirá mañana a las 20.15 hs a Argentinos Juniors en busca de la llave a octavos de final. Tras la dura sanción que recibió Guido Carrillo -cuatro fechas de suspensión por la expulsión ante Tigre-, José Sosa podría ser de la partida titular como falso nueve pero una nueva baja cambia los planes del DT.

Eduardo Domínguez recuperó a Gabriel Neves, sancionado con tres fechas por la expulsión frente a Boca pero autorizado por el Tribunal de Disciplina para regresar. Sin embargo, en el entrenamiento de este sábado sufrió una complicación física.

El equipo médico pincharrata confirmó: “Gabriel Neves presenta una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. No estará a disposición del cuerpo técnico para el partido de este domingo”.

El Pincha entrena en turno vespertino en City Bell, a puertas cerradas, y al final del entrenamiento quedarán concentrados los convocados para jugar contra el Bicho.

Durante la jornada de ayer, los trabajos para Cristina Medina se centraron en probar un falso nuevo. Lucas Alario y Facundo Farías no serían de la partida.

Una de las opciones que baraja el “Barba” Domínguez es: Muslera; R. Gómez, González Pirez, F. Rodríguez, Arzamendia; Ascacibar, Amondarain; Palacios, Medina, Cetré; Sosa y F. Pérez.