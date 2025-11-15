Nueva baja en Estudiantes y José Sosa pelea la titularidad ante Argentinos, en busca de los Octavos de final

Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora
Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora
Paritarias bonaerenses: la Provincia convocó a estatales para discutir un nuevo aumento
Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?
José Sosa va por la titularidad en Estudiantes ante Argentinos, en busca de los Octavos de final
Conflicto en Gimnasia: el equipo de salud reclama falta de pago desde julio
Tragedia en la Autopista La Plata: liberan la calzada tras choque mortal de un menor
Chile elige presidente, entre el miedo, la esperanza y el hartazgo
Caso Cecilia Strzyzowski: declararon culpables a César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña
El acuerdo Milei-Trump y el involucramiento de EE UU: una nueva versión de las relaciones carnales
Impactante incendio en Ezeiza: “El fuego está contenido y no representa riesgo para la población”, aseguró Defensa Civil
¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
"Es la primera vez en La Plata": milagro y felicidad por un singular nacimiento de trillizos que sucede uno en un millón
Dolor y conmoción en La Plata: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
Fuerte choque en La Plata: un auto terminó incrustado en una pared y hay un herido
Se develó el misterio del "micro fantasma" en un barrio de La Plata: de qué se trata
VIDEO.- Alarmante incendio y tensión en la ruta 2 a la altura de La Plata
Preocupan algunos aspectos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el casco urbano
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Accidente en Diagonal 80: una motociclista resultó herida tras despistarse y caer al asfalto
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este sábado 15 de noviembre
VIDEO. Buscan al depredador sexual que guardó fotos de los tatuajes de la víctima
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Bomberos de La Plata, Berisso y Ensenada se sumaron a combatir el incendio en el predio industrial de Ezeiza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Las buenas noticias duraron poco para Estudiantes que recibirá mañana a las 20.15 hs a Argentinos Juniors en busca de la llave a octavos de final. Tras la dura sanción que recibió Guido Carrillo -cuatro fechas de suspensión por la expulsión ante Tigre-, José Sosa podría ser de la partida titular como falso nueve pero una nueva baja cambia los planes del DT.
Eduardo Domínguez recuperó a Gabriel Neves, sancionado con tres fechas por la expulsión frente a Boca pero autorizado por el Tribunal de Disciplina para regresar. Sin embargo, en el entrenamiento de este sábado sufrió una complicación física.
El equipo médico pincharrata confirmó: “Gabriel Neves presenta una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. No estará a disposición del cuerpo técnico para el partido de este domingo”.
El Pincha entrena en turno vespertino en City Bell, a puertas cerradas, y al final del entrenamiento quedarán concentrados los convocados para jugar contra el Bicho.
Durante la jornada de ayer, los trabajos para Cristina Medina se centraron en probar un falso nuevo. Lucas Alario y Facundo Farías no serían de la partida.
Una de las opciones que baraja el “Barba” Domínguez es: Muslera; R. Gómez, González Pirez, F. Rodríguez, Arzamendia; Ascacibar, Amondarain; Palacios, Medina, Cetré; Sosa y F. Pérez.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí