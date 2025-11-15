Accidente en Diagonal 80: una motociclista resultó herida tras despistarse y caer al asfalto

Impactante incendio en Ezeiza: “El fuego está contenido y no representa riesgo para la población”, aseguró Defensa Civil
Un incidente vial generó preocupación este mediodía en el corazón de La Plata, cuando una joven motociclista sufrió una caída tras despistarse en la intersección de Diag. 77 y Diag. 80, una zona de intenso tránsito urbano.
Según testigos, la conductora perdió el control de la moto en medio del cruce y cayó sobre el asfalto, lo que motivó el rápido alerta a los servicios de emergencia. Minutos después, una ambulancia del SAME llegó al lugar y brindó asistencia médica en la vía pública.
También intervino personal policial, que cortó parcialmente el tránsito para permitir el trabajo del equipo de salud y resguardar la zona mientras se evaluaba el estado de la joven.
La motociclista fue atendida en el lugar y, de acuerdo a las primeras informaciones, permanecía consciente y fuera de peligro, aunque el personal médico evaluaba una posible derivación para estudios de mayor complejidad.
El accidente generó demoras en la circulación de vehículos en un cruce clave del casco urbano, habitual punto neurálgico por el flujo constante de autos y transporte público.
