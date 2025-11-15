Paritarias bonaerenses: la Provincia convocó a estatales para discutir un nuevo aumento

El gobierno bonaerense convocó a los gremios de estatales para discutir un nuevo aumento, en el marco de las paritarias bonaerenses. La reunión fue programada para la próxima semana.

“Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a audiencia paritaria salarial”, informaron desde ATE. La reunión tendrá lugar el próximo martes 18 de noviembre a las 17.15 hs.

Será en el edificio del Ministerio de Trabajo, ubicado en 7 entre 39 y 40. El último encuentro paritario fue en agosto, donde se acordó un aumento del 5% abonado entre septiembre y noviembre.

A la reunión paritaria fueron convocados todos los gremios articulados en la Ley 10.430. Estarán presentes UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), FEGEPPBA (Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires) y ATE, con dos representantes cada uno.