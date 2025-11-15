Paritarias bonaerenses: la Provincia convocó a estatales para discutir un nuevo aumento

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

15 de Noviembre de 2025 | 14:20

El gobierno bonaerense convocó a los gremios de estatales para discutir un nuevo aumento, en el marco de las paritarias bonaerenses. La reunión fue programada para la próxima semana. 

“Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a audiencia paritaria salarial”, informaron desde ATE. La reunión tendrá lugar el próximo martes 18 de noviembre a las 17.15 hs. 

Paritarias bonaerenses: un gremio estatal presionó por la reapertura de las negociaciones

Será en el edificio del Ministerio de Trabajo, ubicado en 7 entre 39 y 40. El último encuentro paritario fue en agosto, donde se acordó un aumento del 5% abonado entre septiembre y noviembre. 

A la reunión paritaria fueron convocados todos los gremios articulados en la Ley 10.430. Estarán presentes UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), FEGEPPBA (Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires) y ATE, con dos representantes cada uno.

 

