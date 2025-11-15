Fuerte choque en La Plata: un auto terminó incrustado en una pared y hay un herido

Impactante incendio en Ezeiza: “El fuego está contenido y no representa riesgo para la población”, aseguró Defensa Civil
Un violento choque entre dos vehículos se registró este sábado al mediodía en Camino Belgrano y calle 514, en inmediaciones de la entrada al hipermercado Carrefour y el Polo Judicial de La Plata. Producto del impacto, uno de los autos perdió el control, se despistó y terminó incrustado contra una pared de cemento dentro de un predio arbolado.
Según el testimonio aportado desde el lugar, el hecho ocurrió “a unos metros de la entrada de Carrefour”. Tras la colisión, uno de los conductores resultó herido y fue asistido en el lugar mientras se esperaba su traslado a un centro de salud. De acuerdo a las primeras informaciones, el lesionado se encuentra estable.
En la escena trabajan bomberos del Cuartel La Plata, personal del SAME y efectivos de la Patrulla Municipal, quienes acordonaron la zona y brindaron asistencia. También se observaron escombros y restos del muro destruido por el impacto.
Las causas del siniestro aún se investigan, mientras el tránsito permanece parcialmente afectado en el sector.
