Caso Cecilia Strzyzowski: declararon culpables a César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña

Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora
Los miembros del jurado popular declararon hoy por unanimidad culpable a César Sena como autor material del femicidio de Cecilia Strzyzowski, mientras que hallaron responsables a Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser partícipes necesarios en el crimen.
Griselda Reinoso recibió la absolución por el presunto encubrimiento del crimen, al tiempo que Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón fueron declarados culpables por el mismo ilícito.
Tras más de 24 horas de deliberación, César Sena, esposo de la víctima, fue encontrado penalmente responsable por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.
En este sentido, la jueza Dolly Fernández indicó que el jurado popular votó de forma unánime culpables a los dirigentes piqueteros Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser considerados partícipes necesarios en el asesinato perpetrado el 2 de junio de 2023 en la provincia de Chaco.
“En los próximos días se fijará la audiencia de cesura”, consignó en diálogo con la prensa Gustavo Briend, abogado de Gloria Romero -madre de la damnificada-.
Por su parte, Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que va a apelar: “Mi cliente está normal, era una de las posibilidades del veredicto”. El letrado agregó que Acuña “está tranquila” porque “ya sabía” que el jurado iba a declarar su culpabilidad.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró hoy la condena a César Sena como autor material del femicidio de Cecilia Strzyzowski, y el fallo que consideró responsables a Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes necesarios del crimen.
“Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, sostuvo la funcionaria al reaccionar al veredicto del tribunal chaqueño.
Bullrich recordó su visita al barrio de la familia Sena y volvió a cuestionar su estructura de poder territorial. “Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”, afirmó.
La ministra también remarcó la brutalidad del crimen: “A Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección política y el silencio de cierto ‘feminismo’ los iba a salvar”. “No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”, completó.
