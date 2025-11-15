Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Policiales

Caso Cecilia Strzyzowski: declararon culpables a César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña

Caso Cecilia Strzyzowski: declararon culpables a César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña
15 de Noviembre de 2025 | 15:40

Escuchar esta nota

Los miembros del jurado popular declararon hoy por unanimidad culpable a César Sena como autor material del femicidio de Cecilia Strzyzowski, mientras que hallaron responsables a Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser partícipes necesarios en el crimen.

Griselda Reinoso recibió la absolución por el presunto encubrimiento del crimen, al tiempo que Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón fueron declarados culpables por el mismo ilícito.

Tras más de 24 horas de deliberación, César Sena, esposo de la víctima, fue encontrado penalmente responsable por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

En este sentido, la jueza Dolly Fernández indicó que el jurado popular votó de forma unánime culpables a los dirigentes piqueteros Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser considerados partícipes necesarios en el asesinato perpetrado el 2 de junio de 2023 en la provincia de Chaco.

“En los próximos días se fijará la audiencia de cesura”, consignó en diálogo con la prensa Gustavo Briend, abogado de Gloria Romero -madre de la damnificada-.

Por su parte, Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que va a apelar: “Mi cliente está normal, era una de las posibilidades del veredicto”. El letrado agregó que Acuña “está tranquila” porque “ya sabía” que el jurado iba a declarar su culpabilidad.

Bullrich celebró la condena

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró hoy la condena a César Sena como autor material del femicidio de Cecilia Strzyzowski, y el fallo que consideró responsables a Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes necesarios del crimen.

“Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, sostuvo la funcionaria al reaccionar al veredicto del tribunal chaqueño.

Bullrich recordó su visita al barrio de la familia Sena y volvió a cuestionar su estructura de poder territorial. “Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”, afirmó.

La ministra también remarcó la brutalidad del crimen: “A Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección política y el silencio de cierto ‘feminismo’ los iba a salvar”. “No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”, completó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Confusión y sorpresa por los impuestos

En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio

Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?

Crece la bronca con el boliche de los $12 millones

En City Bell, martirio por un “centro cultural”

VIDEO. Buscan al depredador sexual que guardó fotos de los tatuajes de la víctima

Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora
Últimas noticias de Policiales

Liberan la Autopista La Plata tras choque mortal: quién era la víctima de 11 años

Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora

Se incendia una fábrica textil en Villa Celina

Impactante incendio en Ezeiza: “El fuego está contenido y no representa riesgo para la población”, aseguró Defensa Civil
Espectáculos
Dolor y conmoción en La Plata: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
“Poesía vital”: El arte de la vida
Polémica con la serie de Fernando Báez Sosa
Reabre el MACLA con dos muestras y una activación
Johnny Depp disfrutó la noche porteña a puro rock
La Ciudad
Música en vivo este sábado en la escalinata de Catedral de La Plata de la mano de "Piazzolla Electrónico"
Puesta en valor de Plaza España: cuáles son las empresas que se presentaron a licitación
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?
Información General
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Fertilización asistida: mejoran las chances de éxito con IA
Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce
Los números de la suerte del sábado 15 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Nueva baja en Estudiantes y José Sosa pelea la titularidad ante Argentinos, en busca de los Octavos de final
Almuerzo de exjugadores triperos
El comunicado de la familia Armani tras la explosión en Ezeiza: “Queremos agradecer la preocupación"
Conflicto en Gimnasia: el equipo de salud reclama falta de pago desde julio
¿Cómo termina el año del Lobo?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla