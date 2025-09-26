El director técnico de Estudiantes, Eduardo Domínguez, lamentó la derrota por penales contra Flamengo en la serie que se definió anoche en La Plata por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores de América, en donde el Pincha logró imponerse por 1 a 0 y empardar el resultado global 2 a 2.

Tras el buen desempeño de sus dirigidos, que le jugaron de igual a igual al cotizado combinado brasileño, incluso mostrando superioridad en distintos sectores de la cancha, el entrenador analizó: “Hoy los maniatamos, casi no tuvieron situaciones de gol. Nos pusimos a la altura con la gran diferencia que hay entre las dos instituciones".

"Sentíamos que podíamos aumentar el marcador”, agregó Domínguez sobre la supremacía que marcó el equipo albirrojo durante buena parte del pleito.

"Me quedo con el partido que hizo el equipo. Frente al poderío, en jerarquía, que tiene el rival, la serie terminó igualada", destacó en la conferencia de prensa post partido.

En esa línea subrayó que "me parece muy valorable lo que han hecho los jugadores". "Estuvimos cerca", exclamó.

Sin embargo, no dejó de lamentar la eliminación de la Copa: "Nos queda ese dolor", comentó.

Con vistas al futuro, el entrenador del Pincha sostuvo: "Esperemos que sea el motor para seguir creciendo. Si queremos competir el año que viene tenemos que ir por el título".

Al respecto, prosiguió: "Vamos a ir en su búsqueda, es un objetivo claro, lo tenemos que ir a buscar. Si lo enfrentamos con el entusiasmo de representar de esta manera a la institución vamos a estar cerca, lo tenemos que ir a buscar".

"La dificultad más grande que tuvimos como equipo fue cómo ganar después de ganar. Ahora queremos volver a insistir con este rendimiento para que esto sea no el techo, sino el piso. Todavía podemos mejorar", deslizó.