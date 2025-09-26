Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

Eduardo Domínguez, satisfecho con el equipo y habló del futuro de Estudiantes: "Tiene que ser el piso, el año que viene tenemos que ir por el título"

Eduardo Domínguez, satisfecho con el equipo y habló del futuro de Estudiantes: "Tiene que ser el piso, el año que viene tenemos que ir por el título"
26 de Septiembre de 2025 | 08:00

Escuchar esta nota

El director técnico de Estudiantes, Eduardo Domínguez, lamentó la derrota por penales contra Flamengo en la serie que se definió anoche en La Plata por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores de América, en donde el Pincha logró imponerse por 1 a 0 y empardar el resultado global 2 a 2. 

Tras el buen desempeño de sus dirigidos, que le jugaron de igual a igual al cotizado combinado brasileño, incluso mostrando superioridad en distintos sectores de la cancha, el entrenador analizó: “Hoy los maniatamos, casi no tuvieron situaciones de gol. Nos pusimos a la altura con la gran diferencia que hay entre las dos instituciones". 

"Sentíamos que podíamos aumentar el marcador”, agregó Domínguez sobre la supremacía que marcó el equipo albirrojo durante buena parte del pleito. 

"Me quedo con el partido que hizo el equipo. Frente al poderío, en jerarquía, que tiene el rival, la serie terminó igualada", destacó en la conferencia de prensa post partido.

En esa línea subrayó que "me parece muy valorable lo que han hecho los jugadores". "Estuvimos cerca", exclamó. 

Sin embargo, no dejó de lamentar la eliminación de la Copa: "Nos queda ese dolor", comentó.  

Con vistas al futuro, el entrenador del Pincha sostuvo: "Esperemos que sea el motor para seguir creciendo. Si queremos competir el año que viene tenemos que ir por el título". 

Al respecto, prosiguió: "Vamos a ir en su búsqueda, es un objetivo claro, lo tenemos que ir a buscar. Si lo enfrentamos con el entusiasmo de representar de esta manera a la institución vamos a estar cerca, lo tenemos que ir a buscar".  

"La dificultad más grande que tuvimos como equipo fue cómo ganar después de ganar. Ahora queremos volver a insistir con este rendimiento para que esto sea no el techo, sino el piso. Todavía podemos mejorar", deslizó.   

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: así fue la definición por penales

VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

Una ola de fuertes gripes en La Plata: entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta

Le tocó a Berisso la lluvia de millones del Quini
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia

Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25
La Ciudad
Día del Empleado de Comercio: se celebra hoy pero... ¿cuándo es feriado?
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 26 de septiembre
Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año
Policiales
La marca de la venganza narco en el triple crimen: el horror por la perversidad y las oscuras revelaciones
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas
Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro
Makintach se defendió de las acusaciones
Espectáculos
Fuerte descargo de Anna Chiara por la absolución de su madre, Andrea del Boca: "Nunca tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia"
Desgarrador pedido de Julieta Poggio por la salud de Thiago Medina: "No estás solo"
Dura denuncia de Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt, contra su tío Ulises: "Todo era violencia, escapé de mi casa y viví en un hogar"
VIDEO. Cordera lo hizo otra vez: “Barreda simboliza una injusticia”
“Hoy empieza mi nueva vida”: Andrea del Boca fue absuelta por fraude
Política y Economía
Los salarios aumentaron 2,5% en julio, con mayor incidencia del sector no registrado
Cuántos pobres hay en el Gran La Plata: bajan las estadísticas pero superan al promedio país
Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Milei ratificó su apoyo a Israel frente a Hamás al reunirse con Netanyahu
Dólares en el tobogán, en un mercado que festeja

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla