Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |El color de los hinchas de estudiantes

El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia

La recepción al micro que trasladó al plantel fue emocionante. En la cancha más de 32 mil personas marcaron el ritmo de una noche ciento por ciento copera

26 de Septiembre de 2025 | 03:26
Edición impresa

El partido ya pasó. Quedó en la historia, de la misma manera que el fervor de los hinchas en esta nueva cita con la historia: anoche Estudiantes volvió a escribir un capítulo más en su libro dorado de la Copa Libertadores. El continente, por siempre, lo tendrá como uno de los clubes especiales.

Los hinchas estuvieron a la altura. Sin dudas. Nada que reprochar. Desde la previa hasta el final. El apoyo fue total, sabiendo que si había alguna chance de igualar las abismales diferencias entre unos y otros eso era con aliento y apoyo. El Pincha lo tuvo de sobra y por eso los jugadores lo agradecieron de manera especial.

 

El epicentro fue en 1 y 53, pasadas las 19:30, cuando por allí pasó el colectivo con los jugadores adentro. Allí recibieron el primer emoujón y el termómetro de la temperatura exterior. Imposible no motivarse con semejante recibimiento: bengalas por doquier, pirotecnia, humo, banderas, papeles... Todo lo que no pudo realizarse adentro de la cancha se hizo afuera. Los jugadores, algunos con sus celulares y otros sorprendidos con el rostro pegado al vidrio, lo registraron también. Al vestuario entraron con el ánimo por las nubes y lo mismo cuando pisaron el campo de juego: otra explosión.

Desde temprano se respirió otro clima en La Plata y alrededores. A la escuela, a la facultad, al laburo o a donde sea los hinchas fueron con su camiseta puesta, con un buso o con un distintivo de Estudiantes.

Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25

Zubeldía fue confirmado como DT de Fluminense

La ceremonia del colectivo se prolongó alrededor de 20 minutos, organizado por la barra Los Leales y con los hinchas caminando por un costado del ómnibus que trasladó al plantel.

En la cancha el clima fue infernal también. Si no hubo más de 32 mil personas pegó en el palo. Hacía rato que no se veía una tribunatan apretada como anoche. Fue un clima bien copero, con aliento a los jugadores locales, presión y empuje.

No se produjeron mayores inconvenientes con los hinchas visitantes: unos 1500 de Flamengo llegaron junto a la delegación escoltados por la Policía y rápidamente ingresaron a su sector. La mayoría fueron brasileños que viven en Argentina.

Estudiantes de la Patria

Otra vez la movilización fue de Norte a Sur y de Este a Oeste del país. Entre otros asistieron Claudio Tiso, Ernesto Elicabide, Alejandro Amoroso, Lucia Pujol, Néstor Couste, Mauro Castro, Emiliano Brambilla (Filial Azul); Del Negro Rodrigo, Rao Lucas, Rugiero Tomas, Allemand León, Pizetti Mogia Fabricio,Del Negro Juan Sebastian, Rugiero Javier, Coppola Fabian, Vladimir Abraham, Del Negro Ruben (Filial Junín); Craig Daly, Claudia y Lorenzo Curciarello (La Pampa), Julio Veiga, Claudio Noguera y Pascual Lista (Mar Del Plata); Carlos Dagotto (Villa María); Raúl Díaz y Abel Herrera (Filial La Costa); Tomas Bastóns, Rafael Salvatore de Bell Ville (Filial Pinamar); Juan Carlos García, Milagros Ceci, Natalia Keilis, Joaquín García, Martín Pereyra, Nicolás Rigo (Magdalena); Andrés Perco y familia (Benito Juárez).

También Miguel Martínez Boero (Filial América); Oscar, León y Gaspar Gimenez (Filial Chascomús); Fernanda Oviedo, Andrés Pianzola, Juan Metilli, Jorge y Federico Iraola, Armando March, Pablo Noya y Roberto gil (Tandil); Juani Navarro (Rio Cuarto), Javier Barrionuevo (Córdoba); Bernardo Pereda y Juan Muscio (Gualeguaychu); Edgardo Bona (San Luis); Nahuel Yunes León, Nicolas León Martín (Mendoza). Y Gastón “Wichi” Sosa, Pablo Mazzeo y Luis Paretti (La banda de Km1).

A las 19:30 el colectivo se encontró con miles de hinchas con bengalas y color

 

Multimedia

los hinchas le pusieron mucho color a la noche de uno, en otro duelo de libertadores / afp

hubo un colorido recibimiento en uno / el dia

cálido recibimiento al plantel en la previa / afp

La filial Junín, una de las muchas que se hizo presente en uno para el partido copero

los bombos y platillos dijeron presente / el dia

las familias, presentes en uno / el dia

