Deportes

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: así fue la definición por penales

25 de Septiembre de 2025 | 23:44

Escuchar esta nota

La eliminación en cuartos de final a manos de Flamengo significó la tercera vez en la historia reciente que el Pincha queda en el camino frente a un rival brasileño en esa instancia, y siempre con un denominador: la caída se dio en condición de local.

Desde la definición en los doce pasos, Estudiantes falló en las ejecuciones de Gastón Benedetti y Santiago Ascacibar, mientras que el Flamengo convirtió sus cuatro disparos, sentenciando la serie 4-2 a su favor. El arquero Agustín Rossi se destacó en la definición luego de desviar los dos remates sobre su poste derecho.

LA DEFINICIÓN POR PENALES entre ESTUDIANTES Y FLAMENGO

Flamengo

⚽ Jorginho 

⚽ Luiz Araújo

⚽ Carrascal

imagen

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

VIDEO.- ¡Qué golazo! Tremendo zurdazo de Benedetti para la ventaja del Pincha

⚽ Leo Pereira

Estudiantes

⚽ José Sosa

❌ Gastón Benedetti

⚽ Edwuin Cetré

❌ Santiago Ascacibar

Fútbol Infantil

