Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad |Misma situación que desde el miércoles

Viernes complicado en el Tren Roca: demoras y cancelaciones entre La Plata y Constitución

Viernes complicado en el Tren Roca: demoras y cancelaciones entre La Plata y Constitución
26 de Septiembre de 2025 | 08:40

Escuchar esta nota

Usuarios que viajan diariamente entre La Plata y la estación Constitución enfrentan hoy nuevamente un servicio convulsionado: el Tren Roca circula con demoras, cancelaciones y una velocidad reducida que genera retrasos significativos y un caos en el funcionamiento habitual. Esto se profundizó desde las 6.30, siendo una realidad similar a la del miércoles y jueves.

Desde Trenes Argentinos se afirmó que se trata de una “medida gremial sorpresiva y encubierta”, que obliga a operar los trenes a una velocidad de solo 30 km/h, generando importantes retrasos y cancelaciones a lo largo de las distintas líneas metropolitanas, entre ellas la del Tren Roca. 

El sindicato La Fraternidad desmintió que se trate de un paro directo. Aseguró que los trabajadores están adoptando “precauciones” por el estado comprometido de las vías, fallas en la señalización y la falta de personal en ciertos ferrocarriles, agravada por retiros voluntarios.

En la tarde de ayer comenzó una audiencia entre representantes del gobierno y el sindicato para intentar resolver el conflicto. Al no alcanzarse un acuerdo, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, con el objetivo de que el servicio vuelva a normalizarse. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta

Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

Una ola de fuertes gripes en La Plata: entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Le tocó a Berisso la lluvia de millones del Quini
Últimas noticias de La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: se celebra hoy pero... ¿cuándo es feriado?

Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 26 de septiembre

Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
Deportes
Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"
Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores
El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos
VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia
Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25
Policiales
Los detenidos por el triple crimen pasaron la noche en La Plata: ¿cómo es la cárcel por dentro?
La marca de la venganza narco en el triple crimen: el horror por la perversidad y las oscuras revelaciones
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas
Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro
Espectáculos
Daniela Celis ruega por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”
Fuerte descargo de Anna Chiara por la absolución de su madre, Andrea del Boca: "Nunca tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia"
Desgarrador pedido de Julieta Poggio por la salud de Thiago Medina: "No estás solo"
Más detalles de la dura denuncia de Valentino, hijo de Natacha Jaitt, contra su tío Ulises: "Todo era violencia..."
VIDEO. Cordera lo hizo otra vez: “Barreda simboliza una injusticia”
Información General
En Tres Arroyos la crisis golpea a dos tradicionales empresas: un frigorífico y una fábrica, entre atrasos de sueldos y despidos
Alerta por la IA: desde la ONU piden regularla
Amazon paga un monto millonario por una demanda
Los números de la suerte del viernes 26 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla