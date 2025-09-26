Viernes complicado en el Tren Roca: demoras y cancelaciones entre La Plata y Constitución

Usuarios que viajan diariamente entre La Plata y la estación Constitución enfrentan hoy nuevamente un servicio convulsionado: el Tren Roca circula con demoras, cancelaciones y una velocidad reducida que genera retrasos significativos y un caos en el funcionamiento habitual. Esto se profundizó desde las 6.30, siendo una realidad similar a la del miércoles y jueves.

Desde Trenes Argentinos se afirmó que se trata de una “medida gremial sorpresiva y encubierta”, que obliga a operar los trenes a una velocidad de solo 30 km/h, generando importantes retrasos y cancelaciones a lo largo de las distintas líneas metropolitanas, entre ellas la del Tren Roca.

El sindicato La Fraternidad desmintió que se trate de un paro directo. Aseguró que los trabajadores están adoptando “precauciones” por el estado comprometido de las vías, fallas en la señalización y la falta de personal en ciertos ferrocarriles, agravada por retiros voluntarios.

En la tarde de ayer comenzó una audiencia entre representantes del gobierno y el sindicato para intentar resolver el conflicto. Al no alcanzarse un acuerdo, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, con el objetivo de que el servicio vuelva a normalizarse.