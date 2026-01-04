Casaquintas, del sur accesible al norte más consolidado

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Expectativas 2026: el delicado equilibrio entre credibilidad y riesgo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Creció 33,8% la venta de motos y se patentaron más de 650.000 unidades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En este sector, el mercado de lotes para construir y propiedades edificadas muestra fuertes diferencias en un contexto de escaso crédito hipotecario
Con la búsqueda de más espacio, verde y tranquilidad, el mercado de lotes y casaquintas en los alrededores de La Plata mantiene un movimiento sostenido a comienzos de 2026, aunque con fuertes contrastes de precios según la zona, los servicios y el tipo de inmueble.
La ausencia de crédito hipotecario tradicional sigue condicionando las operaciones, mientras crecen las alternativas de financiación directa entre privados.
En los barrios del sur del partido, como Sicardi y el corredor de la Ruta 11, los valores de los terrenos continúan ubicándose entre los más accesibles del mercado.
Según explicó la martillera Mirta Libera, “la variación de precios depende mucho de los servicios, el acceso al asfalto y la cercanía con servicios urbanos”, además de la posibilidad de escriturar. En esas zonas, detalló, los lotes de entre mil y mil quinientos metros cuadrados “pueden variar entre 30.000 y 45.000 dólares”, aunque existen opciones más económicas en superficies menores.
En la misma línea, la martillera Gisella Agostinelli señaló que en Sicardi “un lote de 8,66 por 30 metros puede encontrarse desde los 12.000 dólares”, lo que convierte a ese barrio en una puerta de entrada para quienes buscan comprar y construir.
El contraste con el norte platense es marcado y se mantiene en el tiempo. La martillera Mariana Valverde sostuvo que “históricamente, el valor del metro cuadrado en la zona norte supera al de la periferia sur”. Para graficarlo, indicó que un lote estándar de 10 por 30 metros que en Sicardi se ofrece entre 15.000 y 19.000 dólares puede ascender a “60.000 o 70.000 dólares” si se lo emplaza en City Bell o Villa Elisa entre caminos. Agostinelli coincidió en ese diagnóstico y remarcó que el mismo terreno trasladado a zonas como City Bell, Gonnet o Villa Elisa “puede valer entre 50.000 y 60.000 dólares, según la ubicación”.
LE PUEDE INTERESAR
El nuevo mapa de los créditos UVA: inflación, tasas y más detalles
LE PUEDE INTERESAR
Llega una nueva y esperada edición del Bon Odori en La Plata
Dentro del corredor norte, sin embargo, existen matices. Valverde señaló que El Rincón se destaca como una de las áreas más accesibles, con lotes de 10 por 30 metros que rondan entre los 30.000 y 35.000 dólares. A la vez, Mirta Libera explicó que el valor del suelo en esa franja se ve impulsado por “la mayor disponibilidad de servicios y la cercanía a centros urbanos consolidados”.
En cuanto a las casaquintas ya construidas, la oferta es amplia y heterogénea. Libera indicó que en zonas cercanas al casco urbano, como el sur de la ciudad, pueden encontrarse propiedades habitables sobre lotes amplios “entre los 70.000 y 80.000 dólares”, mientras que en áreas más consolidadas, como Arana, los valores suben cuando se trata de quintas con pileta, salón y prestaciones aptas para eventos.
Más al norte, Valverde advirtió que en Gonnet volvió al mercado un stock de chalets construidos en los años 80, que hoy se ofrecen “entre 180.000 y 280.000 dólares”. Según explicó, se trata de viviendas pensadas para familias numerosas que, por razones sociales cíclicas, regresan al circuito de venta.
La falta de crédito hipotecario atraviesa todo el mercado. En ese contexto, Libera destacó que comenzaron a aparecer “financiaciones directas”, no solo en terrenos sino también en algunos inmuebles, con anticipos del 50% y plazos de pago de entre 12 y 24 meses. Agostinelli coincidió y agregó que, en algunos casos, los propietarios aceptan esquemas acordados de manera privada, con una reserva inicial, un anticipo al firmar el boleto y la financiación del saldo bajo condiciones pactadas entre las partes.
Para quienes eligen construir su propia casaquinta, el costo de obra es otro factor clave. Agostinelli estimó que el valor promedio de una construcción de calidad estándar ronda actualmente “los 1.400 dólares por metro cuadrado”, aunque aclaró que el monto final depende de los materiales y las terminaciones. En ese sentido, describió a la casaquinta como una vivienda que prioriza “la funcionalidad, el confort y el contacto con la naturaleza”, con espacios como quincho, parrilla y pileta, por sobre la complejidad constructiva.
El mercado de alquiler temporario, en cambio, mostró un comportamiento atípico durante el verano 2026. Agostinelli señaló que “las consultas fueron bajísimas”, incluso en zonas tradicionalmente demandadas como Gonnet, City Bell, Sicardi y Villa Elisa.
Si bien los valores mensuales se mantienen entre los 3.000 y 5.000 dólares, la demanda se concentró en propiedades muy bien equipadas. “Las casas con pileta y parrilla lideran la demanda”, explicó, y agregó que hoy los inquilinos priorizan “la funcionalidad, la comodidad y el buen mantenimiento”.
De cara al futuro, el reciente Código de Ordenamiento Urbano y las obras de infraestructura aparecen como variables a seguir.
Valverde advirtió que los precios actuales corresponden a enero de 2026 y que todavía no se percibe el impacto del nuevo código, que podría modificar el valor del metro cuadrado en la periferia por el aumento de las alturas permitidas. También destacó el potencial de City Bell por la futura bajada de la autopista, que mejorará la conectividad con Camino Centenario, y señaló a San Carlos como una zona con precios competitivos y margen de valorización.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí