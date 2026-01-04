Casaquintas, del sur accesible al norte más consolidado

Para algunos, un “refugio” donde pasar el verano en la Ciudad / web

Con la búsqueda de más espacio, verde y tranquilidad, el mercado de lotes y casaquintas en los alrededores de La Plata mantiene un movimiento sostenido a comienzos de 2026, aunque con fuertes contrastes de precios según la zona, los servicios y el tipo de inmueble.

La ausencia de crédito hipotecario tradicional sigue condicionando las operaciones, mientras crecen las alternativas de financiación directa entre privados.

El sur

En los barrios del sur del partido, como Sicardi y el corredor de la Ruta 11, los valores de los terrenos continúan ubicándose entre los más accesibles del mercado.

Según explicó la martillera Mirta Libera, “la variación de precios depende mucho de los servicios, el acceso al asfalto y la cercanía con servicios urbanos”, además de la posibilidad de escriturar. En esas zonas, detalló, los lotes de entre mil y mil quinientos metros cuadrados “pueden variar entre 30.000 y 45.000 dólares”, aunque existen opciones más económicas en superficies menores.

En la misma línea, la martillera Gisella Agostinelli señaló que en Sicardi “un lote de 8,66 por 30 metros puede encontrarse desde los 12.000 dólares”, lo que convierte a ese barrio en una puerta de entrada para quienes buscan comprar y construir.

El norte

El contraste con el norte platense es marcado y se mantiene en el tiempo. La martillera Mariana Valverde sostuvo que “históricamente, el valor del metro cuadrado en la zona norte supera al de la periferia sur”. Para graficarlo, indicó que un lote estándar de 10 por 30 metros que en Sicardi se ofrece entre 15.000 y 19.000 dólares puede ascender a “60.000 o 70.000 dólares” si se lo emplaza en City Bell o Villa Elisa entre caminos. Agostinelli coincidió en ese diagnóstico y remarcó que el mismo terreno trasladado a zonas como City Bell, Gonnet o Villa Elisa “puede valer entre 50.000 y 60.000 dólares, según la ubicación”.

Dentro del corredor norte, sin embargo, existen matices. Valverde señaló que El Rincón se destaca como una de las áreas más accesibles, con lotes de 10 por 30 metros que rondan entre los 30.000 y 35.000 dólares. A la vez, Mirta Libera explicó que el valor del suelo en esa franja se ve impulsado por “la mayor disponibilidad de servicios y la cercanía a centros urbanos consolidados”.

El valor de la propiedad finalizada

En cuanto a las casaquintas ya construidas, la oferta es amplia y heterogénea. Libera indicó que en zonas cercanas al casco urbano, como el sur de la ciudad, pueden encontrarse propiedades habitables sobre lotes amplios “entre los 70.000 y 80.000 dólares”, mientras que en áreas más consolidadas, como Arana, los valores suben cuando se trata de quintas con pileta, salón y prestaciones aptas para eventos.

Más al norte, Valverde advirtió que en Gonnet volvió al mercado un stock de chalets construidos en los años 80, que hoy se ofrecen “entre 180.000 y 280.000 dólares”. Según explicó, se trata de viviendas pensadas para familias numerosas que, por razones sociales cíclicas, regresan al circuito de venta.

Escasea el crédito

La falta de crédito hipotecario atraviesa todo el mercado. En ese contexto, Libera destacó que comenzaron a aparecer “financiaciones directas”, no solo en terrenos sino también en algunos inmuebles, con anticipos del 50% y plazos de pago de entre 12 y 24 meses. Agostinelli coincidió y agregó que, en algunos casos, los propietarios aceptan esquemas acordados de manera privada, con una reserva inicial, un anticipo al firmar el boleto y la financiación del saldo bajo condiciones pactadas entre las partes.

Edificar de cero

Para quienes eligen construir su propia casaquinta, el costo de obra es otro factor clave. Agostinelli estimó que el valor promedio de una construcción de calidad estándar ronda actualmente “los 1.400 dólares por metro cuadrado”, aunque aclaró que el monto final depende de los materiales y las terminaciones. En ese sentido, describió a la casaquinta como una vivienda que prioriza “la funcionalidad, el confort y el contacto con la naturaleza”, con espacios como quincho, parrilla y pileta, por sobre la complejidad constructiva.

Alquileres

El mercado de alquiler temporario, en cambio, mostró un comportamiento atípico durante el verano 2026. Agostinelli señaló que “las consultas fueron bajísimas”, incluso en zonas tradicionalmente demandadas como Gonnet, City Bell, Sicardi y Villa Elisa.

Si bien los valores mensuales se mantienen entre los 3.000 y 5.000 dólares, la demanda se concentró en propiedades muy bien equipadas. “Las casas con pileta y parrilla lideran la demanda”, explicó, y agregó que hoy los inquilinos priorizan “la funcionalidad, la comodidad y el buen mantenimiento”.

El escenario que se avecina

De cara al futuro, el reciente Código de Ordenamiento Urbano y las obras de infraestructura aparecen como variables a seguir.

Valverde advirtió que los precios actuales corresponden a enero de 2026 y que todavía no se percibe el impacto del nuevo código, que podría modificar el valor del metro cuadrado en la periferia por el aumento de las alturas permitidas. También destacó el potencial de City Bell por la futura bajada de la autopista, que mejorará la conectividad con Camino Centenario, y señaló a San Carlos como una zona con precios competitivos y margen de valorización.