Inseguridad en Parque Saavedra: le robaron el estéreo y la billetera tras romperle el auto

Un nuevo hecho de inseguridad se registró este martes por la tarde en las inmediaciones del Parque Saavedra, en la ciudad de La Plata. El episodio ocurrió alrededor de las 17:30 horas, en calle 14 entre 66 y 67, cuando un delincuente violentó un vehículo estacionado y robó pertenencias del interior.

Según informaron a EL DÍA, el ladrón forzó la cerradura del auto y sustrajo el estéreo y una billetera. El hecho generó preocupación entre vecinos de la zona, quienes aseguran que los robos son cada vez más frecuentes en ese sector.

Una familiar de la víctima relató lo sucedido y pidió difusión para dar con el responsable: “Le robaron a mi hermana. Le rompieron la cerradura del auto y se llevaron el estéreo y la billetera. Fue hoy a las 17:30. Tenemos un video del delincuente y queremos que se difunda para que no vuelva a pasar”, expresó.

El presunto autor del robo habría quedado registrado en un video, que la familia decidió compartir con el objetivo de advertir a otros vecinos y colaborar con la identificación del responsable.

Por último, este nuevo episodio vuelve a poner en agenda la preocupación por la seguridad en espacios públicos y zonas recreativas de la ciudad, especialmente en horarios de alta circulación de personas. Vecinos del Parque Saavedra reclaman mayor presencia policial a la Comisaría Quinta, que tiene jurisdicción en la zona y medidas de prevención para evitar este tipo de delitos.