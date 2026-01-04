Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que "haya una transición pacífica"
La sobreingesta de medicamentos, el ahorcamiento y el uso de objetos cortantes concentran la mayoría de los episodios y exponen una problemática compleja en el país
Entre el 1° de abril de 2023 y el 31 de octubre de 2025 se notificaron en Argentina 22.249 intentos de suicidio, según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación. La cifra surge del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), donde el evento comenzó a registrarse de forma obligatoria como parte de una estrategia para fortalecer la prevención y el abordaje integral de esta problemática.
Del total de eventos notificados, el 95% (20.928 casos) correspondió a intentos de suicidio sin resultado mortal, mientras que el 5% (1.218 casos) tuvo resultado mortal. En términos epidemiológicos, esto representa una razón de 17,2 intentos no fatales por cada intento con desenlace fatal, un dato clave para dimensionar la magnitud del fenómeno más allá de las muertes consumadas.
El propio BEN advierte que el incremento sostenido en la cantidad de notificaciones no debe interpretarse automáticamente como un aumento real de los intentos de suicidio. El informe señala que este crecimiento está estrechamente vinculado a la expansión del sistema de vigilancia, a la incorporación progresiva de jurisdicciones y establecimientos de salud y a una mayor sensibilización de los equipos sanitarios respecto de la importancia de registrar estos eventos.
En la distribución general, las mujeres concentran el 61% de los intentos de suicidio notificados (13.484 casos). Sin embargo, al analizar el desenlace de los intentos, el patrón se invierte: los varones presentan un riesgo significativamente mayor de que el intento tenga resultado mortal.
Mientras que entre las mujeres solo el 2,1% de los intentos terminó en muerte, en los varones esa proporción asciende al 10,8%, lo que implica un riesgo cinco veces mayor de letalidad. Esta brecha se mantiene de manera consistente en casi todos los grupos de edad.
La mayor cantidad de intentos de suicidio se registra en adolescentes y adultos jóvenes, particularmente entre los 15 y los 34 años. Al analizar las tasas específicas, el informe destaca que los valores más elevados corresponden a los grupos de 15 a 19 años, con 124 casos cada 100.000 habitantes, y de 20 a 24 años, con 114 casos cada 100.000 habitantes.
En la mayoría de los grupos etarios, las tasas son más altas en mujeres, con una marcada sobrerrepresentación femenina entre los 15 y 19 años, donde se observan las tasas más elevadas de todo el conjunto analizado.
Los intentos de suicidio se expresan a través de diversas modalidades, aunque tres concentran la mayoría de los casos. La sobreingesta de medicamentos es la más frecuente, con el 46% de los intentos, y predomina claramente entre las mujeres. En los varones, en cambio, se observa un mayor uso de métodos más letales, como el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, que también es la modalidad dominante entre los intentos con resultado mortal.
El uso de objetos cortantes representa alrededor del 16% de los intentos, con proporciones similares entre ambos sexos, mientras que otras modalidades —como armas de fuego, saltos desde lugares elevados o siniestros viales— aparecen con menor frecuencia, pero mayor letalidad.
El 85,7% de los intentos de suicidio ocurrió en la vivienda, seguido a distancia por la vía pública (9,5%). El resto se distribuye entre instituciones residenciales, lugares de trabajo, establecimientos de salud y educativos. Este dato refuerza la necesidad de estrategias de prevención que involucren no solo al sistema sanitario, sino también al entorno familiar y comunitario.
La descripción de los antecedentes asociados a los intentos de suicidio muestra una alta heterogeneidad. Dos factores encabezan la lista, con cerca del 20% de los casos cada uno: el diagnóstico previo de un problema de salud mental y los antecedentes de intentos de suicidio. Les siguen el consumo problemático de alcohol (13%), de cocaína (12%), enfermedades crónicas y otros consumos.
El BEN subraya que una misma persona puede presentar múltiples antecedentes, lo que refuerza la necesidad de abordajes integrales, interdisciplinarios y sostenidos en el tiempo.
El Ministerio de Salud remarca que la vigilancia de los intentos de suicidio aún se encuentra en proceso de consolidación y que los datos disponibles deben interpretarse con cautela. En ese marco, la difusión de esta información busca fortalecer el sistema de notificación y orientar políticas públicas de prevención, más que ofrecer una fotografía cerrada del fenómeno.
El mensaje central que debe quedar es claro: el suicidio y los intentos de suicidio son prevenibles, y visibilizar todas sus formas es un paso indispensable para reducir riesgos y salvar vidas.
