Reencuentro de leyendas del boxeo: una tarde de recuerdos y grandes batallas sobre el ring

La tarde del sábado 3 de enero de 2026 fue escenario de un emotivo reencuentro cargado de recuerdos, anécdotas y pasión por el boxeo argentino. En el tradicional Fuelle Tango Bar de Almagro, a una cuadra de la Federación Argentina de Box, figuras históricas del ring y del periodismo especializado compartieron una jornada marcada por la memoria de combates inolvidables.
El encuentro tuvo como protagonistas al ex campeón argentino y sudamericano de los medio pesados de las décadas del 70 y 80, Abel Celestino Bailone, oriundo de Villa Mercedes, San Luis, y al platense José María Maturana, ex boxeador de la categoría welter junior y dos veces rival de Juan Martín Coggi, con derrotas por puntos en ambos enfrentamientos. La reunión reunió también a periodistas y críticos del deporte como Daiana Bolla, Simón Píriz, Fabio Ovejero, Sergio Cristaldo (Box y Tango), junto a Luisa Cerutti y Matías Bailone, esposa e hijo del campeón puntano, y Alejandra Carneyro, esposa de Maturana.
Durante la charla, los recuerdos se hicieron inevitables al repasar aquellas memorables batallas de octubre de 1979, cuando Bailone se preparaba en la ciudad de La Plata para disputar el campeonato argentino frente al invicto Juan Domingo Suárez, conocido como “el Bombardero de Federal”. El sanluiseño entrenaba en el Club Atenas de La Plata, con la colaboración como sparrings de figuras locales como José “Oso” Fernández, Hugo Arce Rossi y el ex campeón argentino Antonio Aguilar, recordado por haber vencido a Carlos Monzón.
Aquella preparación culminó con la histórica pelea en el estadio Luna Park, donde Bailone se consagró campeón tras el abandono de Suárez en el noveno round. Posteriormente, el puntano volvió a presentarse en el Club Atenas, donde le dio la oportunidad a Hugo Arce Rossi, a quien venció. Sin embargo, la revancha del 19 de diciembre de 1979 marcaría un capítulo distinto: una estrategia arriesgada llevó a Bailone a sufrir una doble fractura de mandíbula en un cruce de golpes. A pesar de la grave lesión, el campeón continuó la pelea y cayó por puntos en diez rounds, en una demostración de coraje que aún hoy es recordada.
La jornada también contó con la participación, vía videollamada desde Tierra del Fuego, del periodista y profesor Carlos Oviedo. La ausencia sentida fue la del histórico periodista y promotor Hernán Santos Nicolini, quien no pudo asistir por razones de salud, pero estuvo presente en cada recuerdo compartido. Bailone, que actualmente conduce un programa radial en LV 15 Radio de Villa Mercedes, y Maturana, junto a Píriz y Bolla, recordaron además el ciclo “Campeones en el Ring”, que integraron junto a Nicolini y el recordado Mingo Rafaelli.
Fue una tarde de nostalgia, respeto y amistad, donde el boxeo volvió a unir a quienes dejaron huella arriba del ring y también fuera de él, reafirmando que las grandes historias del deporte siguen vivas en la memoria colectiva.
