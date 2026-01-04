¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos

Maduro preso en Nueva York: Trump quiere negociar con el chavismo
El delantero del Atlético de Madrid anunció el nacimiento con un posteo de Instagram
Julián Álvarez y Emilia Ferrero dieron la mejor bienvenida al 2026: este viernes 2 de enero nació su primer hijo, Amadeo, en un hospital de España, y lo anunciaron con una imagen que rápidamente causó sensación en redes.
La publicación conjunta, titulada simplemente “Amadeo 2-01-26”, muestra las manos de los padres tomando los pequeños dedos del bebé, con un gesto que remite al icónico festejo del delantero, el “Hombre Araña”. Esa combinación de ternura y simbolismo futbolero se volvió viral en cuestión de minutos.
El posteo cosechó miles de “me gusta” y mensajes de felicitación, tanto de aficionados como de figuras del deporte. Desde compañeros del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina hasta saludos oficiales de su club formador. “Un riverplatense más”, comentó la cuenta oficial millonaria.
El nombre del bebé había sido anunciado por Julián Álvarez el 27 de septiembre, Día Internacional del Hincha de River, y rinde homenaje a dos ídolos históricos: Amadeo Carrizo y Ángel Amadeo Labruna.
Su llegada marca un momento especial en la vida personal del delantero argentino mientras continúa con sus compromisos profesionales en Europa y se prepara para el Mundial 2026.
