Santa Bárbara visita a Quilmes en Primera “A”

Después que el pasado fin de semana, la actividad se tuvo que interrumpir por las adversas condiciones climáticas, hoy retorna la continuidad del torneo Metropolitano de hockey femenino. En lo que respecta a Santa Bárbara “A” visitará, a partir de las 16, a Quilmes, en el marco de la vigésima segunda fecha de Primera División.

A continuación se detallan el resto de los partidos de los equipos platenses en las diferentes categorías de la Asociación Amateur de hockey sobre césped de Buenos Aires:

Primera B: Buenos Aires Cricket & Rugby Club vs San Luis “A”.

Primera C1: Santa Bárbara “B” vs Monte Grande y Universitario “A” vs San Martín.

Primera D1: Campana BC vs Universitario “B” y San Luis “B” vs Banco Provincia “B”.

Primera D2: SIC “B” vs Estudiantes “A” y Everton vs Universitario “C” (10:30).

Primera D3: Puerto Nizuc vs Gimnasia “A” (10:30).

Primera D4: Santa Bárbara “D” vs Náutico Hacoaj “B”.

Primera E1: Centro Naval “B” vs Santa Bárbara “C”.

Primera E2: Belgrano “C” vs Santa Bárbara “F” y EFI Lobos vs Estudiantes “B”.

Primera F1: Almirante Brown vs Santa Bárbara “E”

Primera F4: Universitario “D” vs Lomas “C”, CUBA “D” vs San Luis “C”, Gimnasia “B” vs Boca Juniors y Asociación Coronel Brandsen vs CASI “D”.