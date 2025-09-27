Motochorros arrastran a una jubilada para robarle

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
Una jubilada de 75 años fue víctima de un robo mientras se dirigía a una entidad bancaria a realizar un trámite. El hecho ocurrió en horas de la mañana cuando la damnificada circulaba a pie por calle 21 con dirección a calle 49.
Según consta en la denuncia a la que este diario accedió, la mujer fue interceptada por dos motochorros, quienes la arrastraron unos metros y le sustrajeron la cartera que contenía documentos personales, tarjetas de débito, dinero en efectivo y el carnet de obra social. Tras apoderarse de sus pertenencias, los motochorros escaparon por 21 y doblaron hacia 49.
La víctima, afortunadamente, no sufrió lesiones físicas, aunque el tirón de la cartera fue violento y la sorprendió en plena vía pública. Lo cierto es que la jubilada dejó asentado el hecho en la comisaría para poder realizar los trámites correspondientes en los bancos afectados y colaborar con la investigación policial. Por estas horas analizan las cámaras de seguridad privadas y públicas de la zona.
