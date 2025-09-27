Robaban los números de bronce en casas: presos

Los números de bronce y las herramientas de los ladrones / EL DIA

La búsqueda de bronce para robarlo con el propósito de posteriormente comercializarlo, continúa siendo una de las premisas de varios delincuentes.

Desde hace varios años, son muchos los casos en tal sentido reflejados en estas páginas.

Los elementos de ese material son variados: desde placas en el cementerio municipal, barandas de edificios y pequeños caños en medidores de cabinas domiciliarias de gas, por citar algunos ejemplos.

Pero en la jornada de ayer, hubo un grupo de ladrones que pusieron la mira en otros objetos de bronce.

Según lo dado a conocer por fuentes del caso, tres changarines -dos de ellos de 34 años y el restante, de 47- “se pusieron a robar los numerales de bronce en muchas casas, en la zona de 22 entre 68 y 69”.

La ilícita maniobra fue advertida por un frentista del barrio, que alertó rápidamente llamando al 911. En contados minutos, policías de esa jurisdicción fueron al lugar y comprobaron la veracidad de la denuncia.

Los ladrones fueron arrestados y en su poder se les secuestraron, de acuerdo a lo detallado por los voceros, “26 números de bronce, un destornillador, una pinza, un frente de portero eléctrico, un frente de buzón de cartas y un picaporte”.