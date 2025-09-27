El fin de semana arranca con lluvia y tormenta

La primavera vuelve a traer agua: hoy se espera en la Región una ciclogénesis rápida, que traerá lluvia y tormenta de desarrollo rápido. Para el domingo, en cambio, se prevé una mejora en las condiciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para hoy se espera el regreso de las precipitaciones, con probabilidades de tormentas durante la madrugada y la mañana. Por la tarde también podrían registrarse lluvias, aunque hacia la noche se anticipa una mejoría, con cielo nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 16 grados.

Además, se emitió un alerta amarilla por lluvias y tormentas.

Para mañana se espera nuevamente buen clima, con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, y ligeramente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 9 y los 21 grados.

Rápida ciclogénesis

Según precisó el meteorólogo Christian Garavaglia en el sitio especializado Meteored, en el comienzo del fin de semana en la región llegará con lluvias y tormentas de generación rápida, ya que el domingo se espera una mejoría.

“Esta situación, que involucrará la formación de un centro de bajas presiones a nivel de superficie, dejará un comienzo de fin de semana muy inestable en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con el retorno de lluvias y tormentas de variada intensidad”, indicó refiriéndose a la ciclogénesis pronosticada para hoy.

Cómo sigue la semana

Tras la mejora del tiempo prevista para mañana, se anticipa una semana mayormente nublada.

El lunes se presentará mayormente nublado durante toda la jornada. La temperatura continuará en ascenso con una mínima de 11 y una máxima de 22.

El martes está previsto que continúe mayormente nublado por la madrugada y la mañana, cambiando el clima por la tarde-noche, donde permanecerá algo nublado. La temperatura oscilará entre los 11 y 23 grados.

Para el miércoles también se espera una jornada con nubes en el comienzo del día y parcialmente nublado para la tarde - noche, con temperaturas máximas y mínimas similares a las del martes.