El fin de semana arranca con lluvia y tormenta

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei
La Iglesia denunció el avance narco y exigió una mayor presencia del Estado
Milei acelera la campaña y busca recomponer lazos con gobernadores
Inician la apelación para no pagar con acciones el juicio por YPF
Reacción adversa en los mercados por las nuevas restricciones, pero el Tesoro aprovechó y sumó reservas
La construcción lleva dos años de caída, pero la venta de inmuebles sube
En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La primavera vuelve a traer agua: hoy se espera en la Región una ciclogénesis rápida, que traerá lluvia y tormenta de desarrollo rápido. Para el domingo, en cambio, se prevé una mejora en las condiciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para hoy se espera el regreso de las precipitaciones, con probabilidades de tormentas durante la madrugada y la mañana. Por la tarde también podrían registrarse lluvias, aunque hacia la noche se anticipa una mejoría, con cielo nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 16 grados.
Además, se emitió un alerta amarilla por lluvias y tormentas.
Para mañana se espera nuevamente buen clima, con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, y ligeramente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 9 y los 21 grados.
Según precisó el meteorólogo Christian Garavaglia en el sitio especializado Meteored, en el comienzo del fin de semana en la región llegará con lluvias y tormentas de generación rápida, ya que el domingo se espera una mejoría.
“Esta situación, que involucrará la formación de un centro de bajas presiones a nivel de superficie, dejará un comienzo de fin de semana muy inestable en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con el retorno de lluvias y tormentas de variada intensidad”, indicó refiriéndose a la ciclogénesis pronosticada para hoy.
LE PUEDE INTERESAR
María Jesús Lupi
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: festival de juegos, música y libros
Tras la mejora del tiempo prevista para mañana, se anticipa una semana mayormente nublada.
El lunes se presentará mayormente nublado durante toda la jornada. La temperatura continuará en ascenso con una mínima de 11 y una máxima de 22.
El martes está previsto que continúe mayormente nublado por la madrugada y la mañana, cambiando el clima por la tarde-noche, donde permanecerá algo nublado. La temperatura oscilará entre los 11 y 23 grados.
Para el miércoles también se espera una jornada con nubes en el comienzo del día y parcialmente nublado para la tarde - noche, con temperaturas máximas y mínimas similares a las del martes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí