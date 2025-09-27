Simularon ser clientes y la encerraron en el baño

El asalto ocurrido en un comercio de cosmética del radio céntrico platense, es demostrativo de la audacia y de la impunidad con que se desenvuelven muchos delincuentes desde hace largo tiempo.

Sucede que este episodio de inseguridad ocurrió en calle 50 entre 3 y 4, en cercanías del ministerio de Seguridad bonaerense, y en plena tarde de un día hábil, con el movimiento de peatones y vehículos que hay en esas circunstancias.

Pero lejos de preocuparles ese contexto, un hombre y una mujer entraron alrededor de las 4 de la tarde del jueves al comercio “Limpieza sustentable y cosmética natural” con una coartada que evidenció estar previamente urdida.

Por lo que pudo saberse de fuentes policiales, la pareja “primero solicitó a la empleada que les diera un vaso con agua, para luego consultar algunos precios de mercaderías e interesarse en formas de pago”.

Uno de los investigadores, inclusive, especificó que “después le dijeron a la vendedora que iban a pasar por un cajero automático, con la supuesta intención de volver para realizar alguna compra”.

Antes de retirarse, pidieron un segundo vaso con agua. Un rato más tarde, ambos efectivamente regresaron, pero esta vez con sed delictiva. Con la finalidad que desde un primer momento tenían en mente: cometer un robo en ese negocio. Por eso, no tardaron en “blanquear” su propósito a quien los había creído clientes.

”ENCERRATE EN EL BAÑO”

El informante, confió entonces que “el delincuente empujó a la empleada y le ordenó `metete para adentro calladita y encerrate en el baño´, a lo que la vendedora accedió aterrada por la inesperada situación”. Cuando ya no escuchó ruidos, volvió al salón de ventas.

Los asaltantes ya no estaban, aunque tampoco, citó el vocero, “230.000 pesos, una notebook marca Dell, de 14 pulgadas, un celular del negocio, igual que varias cremas y champúes. A la vendedora le sacaron su iPhone 13 y una mochila con otras pertenencias”.