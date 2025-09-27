Simularon ser clientes y la encerraron en el baño

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei
La Iglesia denunció el avance narco y exigió una mayor presencia del Estado
Milei acelera la campaña y busca recomponer lazos con gobernadores
Inician la apelación para no pagar con acciones el juicio por YPF
Reacción adversa en los mercados por las nuevas restricciones, pero el Tesoro aprovechó y sumó reservas
La construcción lleva dos años de caída, pero la venta de inmuebles sube
En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El asalto ocurrido en un comercio de cosmética del radio céntrico platense, es demostrativo de la audacia y de la impunidad con que se desenvuelven muchos delincuentes desde hace largo tiempo.
Sucede que este episodio de inseguridad ocurrió en calle 50 entre 3 y 4, en cercanías del ministerio de Seguridad bonaerense, y en plena tarde de un día hábil, con el movimiento de peatones y vehículos que hay en esas circunstancias.
Pero lejos de preocuparles ese contexto, un hombre y una mujer entraron alrededor de las 4 de la tarde del jueves al comercio “Limpieza sustentable y cosmética natural” con una coartada que evidenció estar previamente urdida.
Por lo que pudo saberse de fuentes policiales, la pareja “primero solicitó a la empleada que les diera un vaso con agua, para luego consultar algunos precios de mercaderías e interesarse en formas de pago”.
Uno de los investigadores, inclusive, especificó que “después le dijeron a la vendedora que iban a pasar por un cajero automático, con la supuesta intención de volver para realizar alguna compra”.
Antes de retirarse, pidieron un segundo vaso con agua. Un rato más tarde, ambos efectivamente regresaron, pero esta vez con sed delictiva. Con la finalidad que desde un primer momento tenían en mente: cometer un robo en ese negocio. Por eso, no tardaron en “blanquear” su propósito a quien los había creído clientes.
LE PUEDE INTERESAR
Motochorros arrastran a una jubilada para robarle
LE PUEDE INTERESAR
Desvalijó una casa cuando la dueña salió por unas horas
El informante, confió entonces que “el delincuente empujó a la empleada y le ordenó `metete para adentro calladita y encerrate en el baño´, a lo que la vendedora accedió aterrada por la inesperada situación”. Cuando ya no escuchó ruidos, volvió al salón de ventas.
Los asaltantes ya no estaban, aunque tampoco, citó el vocero, “230.000 pesos, una notebook marca Dell, de 14 pulgadas, un celular del negocio, igual que varias cremas y champúes. A la vendedora le sacaron su iPhone 13 y una mochila con otras pertenencias”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí