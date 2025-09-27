Racing entre la Libertadores y el clásico de mañana

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
Racing se encuentra atravesando una semana de alegría tras clasificarse a la semifinal de la Copa Libertadores luego de 28 años. A pesar de este regocijo, no le quiere perder la mirada al campeonato local, ya que mañana deberá recibir a Independiente en el Cilindro de Avellaneda a las 15.15.
En este sentido, el entrenador Gustavo Costas está terminando de finiquitar detalles en relación a que equipo pondría en la tarde futbolero de domingo. Por ahora, la idea del DT es seguir con la misma base que lleva cuatro partidos consecutivos con triunfos.
Por otro lado, en las últimas horas se dio a conocer como será el mecanismo de la venta de entradas para el partido por Copa Argentina ante River. Siguiendo esta línea, el expendio será exclusivo para socios con la cuota al día. A su vez, hoy desde las 14 inicia la compra por medio de Deportick. Mientras que el canje se realizará el lunes 29 y martes 30 de septiembre, y miércoles 1 de octubre, de 11 a 18, en el Cilindro.
