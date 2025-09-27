Quinteros prepara su estreno en Independiente

Este domingo Gustavo Quinteros tendrá su debut como entrenador de Independiente, y será nada menos que ante su eterno rival, Racing.

Por su parte, el DT ya tuvo varios días en Villa Dominico, para conocer por completo al plantel y preparar el clásico. En este sentido, en las últimas horas el entrenador ha comenzado a dar algunas pistas, sin demasiadas precisiones, con relación a que equipo podrá en cancha para medirse ante la Academia.

Si bien intenta jugarla de callado, en los últimos ensayos futbolisticos se dejó apreciar algunas novedades, aunque la principal duda está centrada en el reemplazante de Gabriel Ávalos, quien todavía arrastra una molestia muscular. Por ahora, Matías Abaldo es el candidato a ocupar ese lugar. A su vez, en otro momento de la práctica probó con Nacho Pussetto como delantero centro.

En cuanto al resto del equipo, Quinteros lo definirá hoy, aunque la duda en la defensa pasa por si Franco Paredes o Nicolás Freire reemplazarán al lesionado Valdéz. Mientras que el mediocampo será con Iván y Loyola, detrás del ataque que contará con el uruguayo, acompañado de Montiel y Mazzanti.