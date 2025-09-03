Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Moretti se aferra al cargo, mientras gran parte de la CD piensa en renunciar

Moretti se aferra al cargo, mientras gran parte de la CD piensa en renunciar
3 de Septiembre de 2025 | 01:33
Edición impresa

La vuelta de Marcelo Moretti a la presidencia de San Lorenzo generó más conflictos que soluciones en el Ciclón. Más allá de estar en funciones, la crisis institucional es grande, ya que gran parte de la Comisión Directiva no le dirige la palabra. Moretti se instaló en las oficinas del Nuevo Gasómetro y mantuvo reuniones con algunos miembros y empleados del club. Sin embargo, sigue latente la chance de que varios dirigentes renuncien en los próximos días.

 

