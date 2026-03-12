Lucas Alario, desafectado para enfrentar a Lanús: qué dice el parte médico

El cuerpo médico de Estudiantes emitió un comunicado este jueves por la tarde, para detallar la situación física de Lucas Alario. El reporte precisó que el delantero sufre una afección muscular en el sóleo derecho y este cuadro clínico lo descarta por completo para el encuentro de este viernes frente a Lanús en el Estadio UNO.

Esta confirmación por parte del cuerpo médico lo marginará de, al menos, los próximos choques venideros para el Pincha. Cabe destacar que además del partido ante el Granate y el Lobo mendocino, compromiso que el Pincha deberá afrontar el martes en condición de visitante, se prevé que también quedará afuera de los cruces ante Central Córdoba y San Lorenzo.

Sin embargo, la baja de Alario no era la única en el equipo hoy comandado por el "Cacique". Medina ya contaba con la ausencia de Leandro González Pirez a causa de una suspensión, por lo que ahora el armado del once para recibir al equipo campeón de la Recopa Sudamericana se suma esa duda. Si bien no se esperaba que Alario se meta al equipo titular, podía sumar minutos desde el banco.

🩺 Parte médico: Lucas Alario padece una lesión muscular en el sóleo derecho. No estará disponible para el partido de este viernes. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 12, 2026

Las evaluaciones primarias indican que el atacante requerirá un proceso de rehabilitación cercano a los veintiún días. De este modo, el futbolista se ausentará de varios compromisos y trabajará para volver a ganarse un lugar en una competencia interna que tendrá como protagonistas a Guido Carrillo y a Adolfo Gaich.