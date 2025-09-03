Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |La medida es por 72 horas. Afecta a la hija de un jerarca nazi y su esposo

Detención domiciliaria por el cuadro de la Segunda Guerra que no aparece

3 de Septiembre de 2025 | 01:47
Edición impresa

En medio de una investigación internacional que pretende restituir una colección de obras de arte robadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial a un galerista judío en los Países Bajos, el matrimonio que detentaba una valiosa pintura en Mar del Plata fue puesta bajo arresto domiciliario por espacio de 72 horas, acusada de entorpecimiento de la causa.

Se trata de la hija de un alto funcionario del régimen de Adolf Hitler, que se radicó en esa ciudad balnearia, Patricia Kadgien, y el esposo, Juan Carlos Cortegoso.

Como viene publicando este diario, de manera circunstancial, por una publicación inmobiliaria, se supo que la pintura “Retrato de una Dama” se encontraba en un inmueble de su propiedad.

Pese a que su abogado Carlos Murias aseguró que podrían poner el cuadro del artista Giusseppe Ghislandi a disposición de la Justicia, hasta el momento eso no sucedió y por eso se lanzaron varios allanamientos, en los que encontraron otras obras importantes.

Según fuentes vinculadas a la pesquisa, son piezas que podrían ser parte de botines robados durante la Segunda Guerra Mundial: una carpeta con cinco estampas correspondientes a la muestra del pintor francés Henri Matisse (exposición de la década del 40); y cinco cuadros con imágenes del período de la Segunda Guerra Mundial correspondientes a colección de Frankfurt.

“Técnicamente, el cuadro se está consignando a resultas de un proceso judicial. Se está consignando en la Justicia Civil, que es la que consideramos que es la competente para dirimir esta cuestión, no la Justicia Penal, en el marco de una supuesta denuncia de Arca por un delito que presuntamente le están imputando a mi cliente por encubrimiento de contrabando, una figura extraña de un delito prescripto”, agregó Murias.

Por trascendidos, la familia de origen alemán buscará que la justicia civil del fuero provincial le reconozca que son los dueños legítimos de la obra ante el tiempo transcurrido.

 

