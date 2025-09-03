En las redes: otro amoroso cruce de mensajes entre Nico Vázquez y Gime Accardi 

Hay señales. Aunque su matrimonio llegó a su fin hace pocos meses y ya concretaron el divorcio, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi mantienen un vínculo de respeto, cariño y complicidad.

Lejos de las tensiones o los rumores, la expareja sorprende a sus seguidores con gestos tiernos y mensajes públicos en las redes.

Ahora, el último ejemplo de esta conexión se dio tras el final de "En otras palabras", la obra que Gimena protagonizó junto a Andrés Gil, con quien había sido vinculada sentimentalmente, y que contó con la dirección de Nico.

En la cuenta oficial de Instagram de la obra se publicó un mensaje de agradecimiento: "¡Gracias por acompañarnos en esta gran historia de amor!".

Entonces, Nicolás no tardó en sumarse: "Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor".

Allí, sin dudarlo, Gimena, con ternura y admiración le respondió sin escalas: "El mejor director de mi vida! Gracias por tanto", acompañado de emojis de corazones.

Pero, el ida y vuelta no quedó ahí. Nico volvió a dedicarle unas palabras a su exesposa, dejando en claro el aprecio que mantiene hacia su talento: "Sos una actriz excelente. Hiciste un trabajo espectacular", escribió, sumando emojis de corazón, caretas de teatro y aplausos.