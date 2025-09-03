Milei dijo que el kirchnerismo quiere "destruir el plan económico o intentar matarme"
Tras las lluvias, reclamos en La Plata por calles que son un barrial
La tormenta de Santa Rosa y las lloviznas de los últimos días provocaron inconvenientes en distintos barrios de La Plata y los vecinos pidieron por el tratamiento inmediato de esas problemáticas y la búsqueda de soluciones.
Uno de los puntos críticos era en 179 de 44 a 50, en Lisandro Olmos, en donde la calle de tierra se convirtió en un extenso lodazal por la formación de barrio.
"Se nos dificulta el día a día. Es indigno no poder enviar a nuestros hijos a la escuela cuando llueve una semana seguida, a esto sumarle que ambulancias y policías no ingresan al barrio", relataron.
"No hay iluminación, por ende estamos sufriendo muchísimos robos", agregaron.
Según plantearon, "nos prometieron ciento de veces el mejorado o asfalto, y no es así, ya que nos están tirando escombro como se ve en las fotos del descarte que están arreglando en la avenida 44". "Nos usan de basurero ya que los vehículos nos dejan montañas de basura de todo tipo", lamentaron.
Por otro lado, desde 6 entre 649 y 650, Villa Garibaldi, aseguraron que están pasando por un problema similar. "La calle es intransitable y el otro día hasta se quedó encajado un patrullero. Es lamentable. Acá pertenecemos a la Delegación de Arana en donde hace tiempo venimos pidiendo soluciones a este problema crónico", consignaron.
La situación se replica en el tramo de la calle 90 que va de 23 a 27, en Altos de San Lorenzo. "Nuestra calle está intransitable hace meses, estamos olvidados, cada vez que llueve los niños quedan sin poder salir para ir a la escuela, en caso de emergencia no entran taxis", describieron.
" Hay zonas anegadas y calles con pozos enormes llenos de agua y barro", describieron.
"Se mejora el clima pero no se seca el camino. Estamos olvidados y abandonados, ni hablar de las basuras, no entra el camión y estamos rodeados de basuras. No existe iluminación ni patrulla policial" manifestaron sobre la situación que atraviesan en el barrio.
