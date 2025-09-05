El ex campeón de TC Emanuel Moriatis, víctima de violento robo en la Panamericana: le dispararon dos veces

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el domingo electoral
Fue abordado por motochorros cuando iba a buscar a su hijo, a la altura de Martínez.
Escuchar esta nota
El ex campeón de Turismo Carretera (TC), Emanuel Moriatis, fue víctima de un brutal robo en la Panamericana donde delincuentes le dispararon en dos oportunidades para sustraerle la moto, la cual dejaron abandonada kilómetros más adelante.
El hecho ocurrió el jueves por la tarde cuando salió del Autódromo de Buenos Aires en moto a buscar a su hijo a fútbol, según contó el propio piloto en sus redes sociales. A la altura de Fondo de la Legua, por Martínez, motochorros lo sorprendieron y, para que frene la marcha, uno de los ladrones le disparó.
“Paro, tiro la moto al piso, empiezo a correr para atrás con mi mochila y ahí nuevamente me tiran un tiro a quemarropa. De casualidad no me pegó”, relató Moriatis en el video publicado en su cuenta personal de Instagram.
El piloto señaló que le entregó la mochila con sus pertenencias y que los delincuentes se fugaron con la moto: “Quedé sin nada en la Panamericana. Por suerte un chico paró, Santiago, a quien le agradezco, y me dijo ‘vi lo que te pasó, que te puedo ayudar’ y me prestó su celular para avisarle a mi familia”.
Lo que le sorprendió a Moriatis es que, cuando volvían junto con Santiago, quien lo estaba llevando a su casa, encontraron la moto robada tirada en plena autopista. “No entiendo. Te roban, te tiran dos tiros y después dejan la moto tirada. No lo podía creer, me subí y me volví a mi casa”, expresó con enojo.
Después de regresar a su domicilio, decidió radicar la denuncia, por lo que se acercó a una seccional, donde le informaron que no era su jurisdicción, pero le advirtieron que sabían del aumento de robo de motos en la Panamericana: “Fui hasta la comisaría donde me tocaba y me dicen ‘no hay cámaras, nada, imposible’. Es increíble, estamos en la mano de Dios”. “Fue una locura”, expuso el piloto, quien destacó que grabó el video para advertir la situación a sus seguidores y que “tengan cuidado”.
