Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?

El grupo Carrefour anunció la compra de la reconocida cadena de supermercados Super A, que cuenta con 16 sucursales distribuidas estratégicamente en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Con esta operación, la multinacional francesa refuerza su presencia en el mercado local y avanza en la expansión de su formato Carrefour Express, orientado a las compras de cercanía.
Según confirmaron desde la compañía, todas las sucursales de Super A serán reconvertidas progresivamente a la marca Carrefour Express, manteniendo la misma ubicación y gran parte de su personal, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio para los clientes habituales.
El movimiento se enmarca dentro de la estrategia global de Carrefour, que en Argentina ya cuenta con más de 600 locales entre hipermercados, supermercados y tiendas de proximidad. La incorporación de Super A le permitirá afianzar su liderazgo en la región cuyana, donde hasta ahora tenía menor presencia en comparación con otras provincias.
Super A nació en Mendoza hace más de tres décadas y logró consolidarse como una de las cadenas de supermercados más importantes del interior del país. Su crecimiento estuvo basado en un modelo de cercanía y precios competitivos, con fuerte arraigo en barrios y localidades mendocinas.
La marca se había posicionado como un actor clave en la vida cotidiana de los consumidores, generando fidelidad a través de promociones locales y un conocimiento cercano de las necesidades de la comunidad.
Carrefour confirmó que, tras la adquisición, las sucursales mantendrán su plantilla de trabajadores y que se integrarán a la red nacional de beneficios y promociones de la compañía. Además, se espera que el desembarco del formato Carrefour Express impulse una modernización en infraestructura, tecnología de gestión y logística, lo que redundará en una mayor variedad de productos y servicios.
En un contexto en el que los supermercados de proximidad ganan terreno frente a las grandes superficies, la operación refleja la apuesta de Carrefour por seguir creciendo en el segmento de cercanía, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo.
Con esta compra, Mendoza se convierte en una plaza estratégica para Carrefour, que no solo suma 16 locales a su red, sino también una base de clientes que ya confían en la propuesta de Super A. La expectativa es que, con la incorporación de la cadena, se dinamice la competencia en el sector minorista provincial, beneficiando al consumidor final con mayor variedad de precios y ofertas.
