Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio

Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendió en las estaciones de servicio
Luego de las interrupciones que sufrió ayer el expendio de GNC en las estaciones de servicio de La Plata, a raíz de una serie de inconvenientes en el Gasoducto Perito Moreno en el sur del país, en la madrugada de este viernes el suministro comenzó a normalizarse y los conductores que se valen de este combustible, sobre todo remiseros, taxistas y repartidores, respiraban con alivio.
En una recorrida del diario EL DIA, que abarcó los accesos oeste de la Ciudad, se pudo corroborar que en las primeras horas de este viernes los conductores ya se acercaban a las estaciones de servicio para llenar las chancas y comenzar la jornada laboral.
Este era el panorama que se presentaba en los surtidores de GNC que se encuentran tanto sobre la avenida 44 como en la avenida 520, que son los más demandados. También desde Shell aseguraron que operaban con normalidad.
Anoche había temor por lo que pudiera ocurrir hoy, por lo que la situación de normalización llevaba alivio a los usuarios.
“Una vez que Camuzzi ordena el cese del expendio hay que cumplirlo. De lo contrario, se pueden sufrir fuertes sanciones económicas”, dijo un estacionero que habló con este diario.
Uno de los primeros afectados por el corte en la venta del GNC fueron los taxistas y remiseros, quienes al momento de recargar el tanque no pudieron y como consecuencia se quedaron sin posibilidades de seguir trabajando.
Fuentes de Camuzzi confirmaron el cese momentáneo de la venta del fluido. “Problemas en el gasoducto Perito Moreno obligaron a cortar el servicio en clientes interrumpibles en varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Aunque ya se solucionó y está normalizándose la situación, faltan algunos aspectos para que se reúnan las condiciones necesarias para retomar la venta del GNC”.
