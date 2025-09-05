Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números que salieron hoy del Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

La Ciudad

Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio

Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio

Fotos: Adrián Sosa - EL DIA

5 de Septiembre de 2025 | 09:16

Escuchar esta nota

Luego de las interrupciones que sufrió ayer el expendio de GNC en las estaciones de servicio de La Plata, a raíz de una serie de inconvenientes en el Gasoducto Perito Moreno en el sur del país, en la madrugada de este viernes el suministro comenzó a normalizarse y los conductores que se valen de este combustible, sobre todo remiseros, taxistas y repartidores, respiraban con alivio. 

En una recorrida del diario EL DIA, que abarcó los accesos oeste de la Ciudad, se pudo corroborar que en las primeras horas de este viernes los conductores ya se acercaban a las estaciones de servicio para llenar las chancas y comenzar la jornada laboral. 

Este era el panorama que se presentaba en los surtidores de GNC que se encuentran tanto sobre la avenida 44 como en la avenida 520, que son los más demandados. También desde Shell aseguraron que operaban con normalidad. 

Anoche había temor por lo que pudiera ocurrir hoy, por lo que la situación de normalización llevaba alivio a los usuarios. 

“Una vez que Camuzzi ordena el cese del expendio hay que cumplirlo. De lo contrario, se pueden sufrir fuertes sanciones económicas”, dijo un estacionero que habló con este diario. 

Uno de los primeros afectados por el corte en la venta del GNC fueron los taxistas y remiseros, quienes al momento de recargar el tanque no pudieron y como consecuencia se quedaron sin posibilidades de seguir trabajando. 

Fuentes de Camuzzi confirmaron el cese momentáneo de la venta del fluido. “Problemas en el gasoducto Perito Moreno obligaron a cortar el servicio en clientes interrumpibles en varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Aunque ya se solucionó y está normalizándose la situación, faltan algunos aspectos para que se reúnan las condiciones necesarias para retomar la venta del GNC”. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Corte en la venta de GNC: ¿cuándo se normaliza el expendio en La Plata?

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Con doblete de Messi y uno del Toro Martínez, la Selección goleó 3 a 0 a Venezuela en el Monumental
+ Leidas

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

Centenario: 15 minutos desde 511 hasta Villa Elisa

¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Argentina vs Venezuela
Últimas noticias de La Ciudad

Los números que salieron hoy del Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025

La Plata arrancó con temperaturas bajo cero: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?

Corte en la venta de GNC: ¿cuándo se normaliza el expendio en La Plata?
Deportes
Colapinto, al banco: arrancan las pruebas del Gran Premio de Italia pero el argentino tiene que esperar
¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta
Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida
El “Dibu” estableció una nueva marca
Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile
Policiales
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Espectáculos
El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país
Se filtraron filosos detalles de la actitud de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina
En su último partido en Argentina: tierna complicidad de Messi y sus hijos antes de entrar a la cancha
El hilo rojo: dos famosos atrapados en la telaraña del amor
Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”
Información General
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?
La Masacre de Múnich 1972: el atentado que manchó de sangre a los Juegos Olímpicos
Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera
Imputan a los herederos del ex funcionario nazi
Compras on line, con botón de arrepentimiento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla