Suben el dólar oficial y el blue en la última jornada hábil previa a las elecciones bonaerenses
El capitán y figura de la Selección argentina, Lionel Messi, publicó un emotivo posteo en sus redes sociales luego de su último partido oficial en la Argentina con la Selección.
Messi, quien se despachó con un doblete en la goleada 3-0 contra Venezuela por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, confesó que fue “una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción”. Además, le agradeció de corazón “a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡Vamos Argentina!”.
El delantero de 38 años, que actualmente milita en el Inter Miami de Estados Unidos, vivió una noche muy emotiva, en la que no pudo ocultar las lágrimas en la entrada en calor ni durante el himno previo al encuentro, tras ingresar acompañado al campo de juego del Estadio Más Monumental junto a sus tres hijos.
Messi abrió el marcador sobre el final del primer tiempo con un verdadero golazo y también fue el encargado de cerrar la goleada al definir solo en el área luego de ser asistido por Thiago Almada.
La próxima presentación de la Selección argentina será este martes 9 de septiembre ante Ecuador, en un encuentro que marcará el final de su participación en las Eliminatorias Sudamericanas donde ya tiene asegurada la primera posición.
Messi no viajará a Ecuador, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones desde lo físico a la recta final de la temporada del Inter Miami, equipo con el que quiere conquistar su primer título en la Major League Soccer de Estados Unidos.
