Deportes |Entrevista con la periodista Hanna Tenda

Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

Desde Río de Janeiro se refirió a la opinión que tienen del Pincha: respetan su presente y mucho más su historia, por eso quieren ganar de local por amplio margen para viajar tranquilos

Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

Hanna Tenda y el deseo de flamengo de ganar la libertadores y torneo

5 de Septiembre de 2025 | 03:29
Edición impresa

En La Plata ya se empieza a vivir el cruce entre Estudiantes y Flamengo. En Río de Janeiro también. Por eso viajamos hasta allí para tener contacto con la periodista e influencer Hanna Tenda, que sigue de cerca la vida del denominado club con más hinchas de Sudamérica.

“Los medios creen aquí que Flamengo puede intentar ganar el Brasileirao y la Libertadores, por el plantel que tiene. Filipe Luiz tiene variedad de jugadores que pueden formar dos equipos sin que se note la diferencia. Hay optimismo que pueda llegar, al menos a la final”, comenzó su diálogo con este medio en la previa del juego. Y recordó lo sucedido en 2019, cuando logró las dos cosas, al igual que Botafogo el año pasado.

“La Libertadores, para sus hinchas, es especial. No había muchas expectativas en el Mundial de Clubes aunque sí al menos llegar a cuartos de final”, completó .

¿Qué piensan en Flamengo de Estudiantes? “Los hinchas saben que su equipo tiene más jugadores que pueden definir un partido pero hay respecto. Primero hay que jugar el partido. Y todos saben que primero tiene que ganar el partido de ida y hacerlo por la mayor cantidad de goles posible. Vi el partido de Botafogo contra Estudiantes y quedó claro que se pueden animar. No fue una serie fácil. Hay respeto pero no te voy a negar que existe un favoritismo de parte de los hinchas”.

Además recordó que el plantel es deferente al que jugó la fase de grupos. Ese equipo perdió contra Central Córdoba y estuvo a una jugada de quedar eliminado. Luego pasó el escándalo con De la Cruz y la pelea de Pedro con el entrenador. “Ahora hay otro clima”, aseguró. Se fueron varios jugadores y llegaron otros muy importantes.

Cuando fue consultada por quién es hoy por hoy el mejor equipo del Flamengo no dudó ni un segundo: “De Arrascaeta”. Además destacó que en la mitad de la cancha está lo mejor del equipo.

Rojo recibió dos fechas y no jugará con Vélez

Bombazo: el Rojo, afuera de la Copa Sudamericana

Flamengo goleó 8-0 a Vitoria y luego empató 1-1 con Gremio, ambos partidos como local. “Fueron dos partidos muy diferentes con una variante muy importante: Jorginho no estuvo en el empate”. De esa manera se refirió al jugador que llegó en este mercado de pases desde el Arsenal, en uno de los pases del mercado sudamericano.

Por último garantizó que Flamengo comprará todos los lugares que tenga disponibles en La Plata (no los atemoriza lo que sucedió en Avellaneda) y que los hinchas del Pincha que viajen a Río no tendrán problemas pero que eviten gestos racistas

 

En silencio piensa en River y la Libertadores
