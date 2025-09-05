Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el domingo electoral

5 de Septiembre de 2025 | 09:22

Escuchar esta nota

En el marco de las elecciones legislativas que tendrán lugar el domingo 7 de septiembre, la Municipalidad de La Plata informó cómo funcionarán los servicios locales durante la jornada.

La Comuna precisó que no habrá recolección de residuos, por lo que solicitó a los vecinos no sacar la basura a la vía pública. Además, las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán de forma gratuita y con refuerzo de unidades.

Por otro lado, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado, aunque sí se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad.

Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

Por su parte, el cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00, mientras que el Mercado Bonaerense Fijo y el mayorista estarán cerrados.

Finalmente, la República de los Niños funcionará solo como parque (sin estacionamiento ni atracciones), el Parque Ecológico Municipal abrirá de 7:00 a 20:00 y el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas permanecerá cerrado.

