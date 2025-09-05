Operativo "limpieza electoral" en las calles de La Plata: por la veda, retiran carteles de candidatos

En medio de la veda de cara a las elecciones bonaerenses, y tras haber logrado un acuerdo inédito entre las principales fuerzas políticas de la plata, impulsado por el intendente Julio Alak, la Municipalidad comenzó esta mañana con el operativo "limpieza electoral" para retirar la cartelería y otros elementos de campaña en calles, avenidas y plazas de toda la ciudad.

Según se informó, cada fuerza política dispuso de tiempo hasta las 10:00 de este viernes para retirar el material por sus propios medios, y a partir de ese horario el Municipio puso en marcha un operativo para remover los remanentes.

Para garantizar un entorno urbano limpio y ordenado, las tareas se realizan en arterias principales, barrios y espacios verdes, con la participación de medio centenar de operarios y el apoyo de camiones e hidrogrúas.

De esta manera, se busca recuperar rápidamente los espacios comunes, evitar la contaminación visual y consolidar un modelo de campaña más limpia y respetuosa, alcanzado por consenso entre todas las fuerzas políticas de la ciudad.

Cabe recordar que, durante la campaña, los espacios políticos participaron de encuentros convocados por el Municipio en los que se acordó y concretó una campaña acorde al marco legal vigente, evitando la instalación de propaganda en lugares no permitidos.