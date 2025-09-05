Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el domingo electoral
Milei vendría a La Plata para seguir los resultados de los comicios en Provincia
Discapacidad: tras el revés, el plan del Gobierno para demorar la aplicación de la ley
Lionel Messi dijo que “el sueño era tener este partido con mi gente” y habló de su presencia en el Mundial
El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial
VIDEO. Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde
El reemplazante de Colapinto terminó último, muy cerca de Gasly: flojo comienzo de Alpine en Monza
¿Salimos el finde? Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”
La Masacre de Múnich 1972: el atentado que manchó de sangre a los Juegos Olímpicos
Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
Alertan por el ocaso de una calle "súper transitada" de City Bell: "Puede haber una tragedia"
La Plata arrancó con temperaturas bajo cero: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?
Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”
El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?
Tránsito mortal en Berisso: quién era el chico de 18 años que falleció en un choque
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Dos detenidos por robo agravado en Berisso tras varios allanamientos
Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ahora, la detención de Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, acusada de liderar una red de trata de personas, volvió a encender una dolorosa realidad.
Así, la exvedette rompió el silencio con lágrimas, defendiendo a su madre y denunciando un “circo mediático”. Pero, detrás del drama familiar se esconde un delito como la trata de personas, uno de los negocios criminales más lucrativos y devastadores en el mundo entero.
Paralelamente, según la ONU, entre 2020 y 2022, el 61% de las víctimas de trata detectadas a nivel mundial eran mujeres y niñas, porcentaje que en Centroamérica y el Caribe alcanza el 79%.
Asimismo, en Argentina, el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia reportó que 1.552 víctimas fueron rescatadas entre enero y octubre de 2023. Estos números no reflejan casos aislados ya que revelan un sistema criminal organizado, que funciona con lógica empresarial y se nutre de la vulnerabilidad social y la debilidad del Estado.
La trata de personas genera aproximadamente USD150 mil millones al año, de los cuales USD99 mil millones provienen de la explotación sexual. Según el Unodc, es el tercer delito transnacional más rentable, detrás del narcotráfico y el tráfico de armas. Los datos confirman que la trata de personas no solo destruye vidas, sino que también es una maquinaria criminal de enorme escala.
Uno de los puntos más polémicos de la defensa de Paleo fue afirmar que su madre “solo fotografiaba chicas que elegían ser acompañantes” y en este contexto, surge un error crítico confundiendo prostitución voluntaria con trata de personas.
LE PUEDE INTERESAR
Se filtraron filosos detalles de la actitud de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina
La prostitución puede implicar decisión autónoma; la trata nunca: siempre es manipulación, coerción y sometimiento.
En este sentido, normalizar la frase “ellas eligen” invisibiliza la violencia estructural que sostiene este negocio y diluye la gravedad del delito.
Por otra parte, si la investigación confirma la captación y explotación de mujeres, estaríamos frente a un delito que no admite justificación ni relativización.
Allí, la justicia tiene la palabra, y la sociedad debe reconocer la magnitud de estos hechos. Para finalizar, respecto del caso Paleo no puede reducirse a un reality show mediático. Este episodio representa la punta de un negocio criminal que explota a mujeres y niñas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí