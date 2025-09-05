Una despedida perfecta

¿Cómo te querés despedir Lionel Messi? Si le hubiesen preguntado cómo elegía su último partido oficial como local tal vez no pedía tanto. Es que Argentina goleó 3-0 a Venezuela en su última fecha en casa por Eliminatorias con dos goles suyos y una actuación que si bien no fue brillante le alcanzó para recordarla para toda su vida: el 4S también quedará para toda su vida.

Lionel Messi, mito viviente de la Selección, no volverá a jugar de manera oficial nunca más en Argentina y por eso necesitaba hacerlo así, con vigencia, conducción y goles. No puede pedir nada más.

Argentina fue ampliamente superior a Venezuela en el primer tiempo. Manejó la pelota con precisión y velocidad. Fue un entrenamiento televisado y nocturno. De la mano de Thiago Almada y Franco Mastantuono la Selección hizo lo que quiso. Es verdad que a veces lateralizó mucho, pero en buena parte de ese período se divirtió tocando la pelota.

Ya en el arranque la nueva joya del Real Madrid tuvo un gesto técnico de otro nivel. Contuvo la pelota casi de la misma manera que avanzó unos metros para dejar en el camino a dos marcadores. Tocó para Almada que tiró un centro al medio para que Julián Álvarez rematara al gol que evitó el arquero Romo con una gran atajada.

Así fue el primer tiempo. Toque y toque con jugadores que no tuvieron una posición definida en la cancha sino que rotaron por todos lados. Por derecha y por izquierda, por el centro, con pases frontales, con gambetas. De todas las formas sometió Argentina a Venezuela que de todos modos sorprendió a los 10 minutos con una doble jugada, primero con Salomón Rondón dentro del área y luego Savarino desde afuera. Fue lo único de la Vinotinto que en la medida que fue escuchando otros resultado supo que lo mejor era esperar al martes para definir en su país contra Colombia la clasificación al repechaje.

El protagonista de la noche, Lionel Messi, no estaba teniendo su mejor desempeño. Lejos de la pelota, a destiempo y con una marcha menos igual que Rodrigo De Paul. Pero Messi es Messi y cuando Julián Álvarez lo asistió en el punto del penal tras un exquisito pase de Leandro Paredes definió con la clase de un superdotado: la picó por sobre el arquero rival que varias veces había despejado con sus puños otras aproximaciones de la Selección.

En la última jugada, otra vez luego de que la pelota pase por no menos de diez botines, llegó hasta el derecho de Almada, que desde la derecha casi la clava en el palo izquierdo de Romo. El arquero se estiró y la desvió al córner. Hubiese sido un golazo.

El segundo tiempo fue un trámite. Venezuela ya empezó a pensar en el cruce del martes en Maturín contra Colombia y por eso se fueron Rondón, Rincón y algunos más. El trámite fue totalmente en favor de la Selección que siguió atacando con la misma voracidad y convicción. Erró goles el ingresado Nicolás González y también Almada, uno que difícilmente vuelva a fallar con la camiseta celeste y blanca.

Y esos dos jugadores que habían fallado fueron clave en los dos goles de Argentina. Primero fue González quien corrió un pase rápido de Messi y tras levantar la vista desde la izquierda lo vio a Lautaro que clavó el 2-0. Y el exVélez fue quien corrió por la derecha en el final para hacer lo mismo y cederle el gol a Messi.

Una noche emotiva que terminó de la mejor manera. Una noche fría pero llena de calor. Una noche que esta generación dorada se merecía y no olvidará nunca más.