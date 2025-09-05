¿Salimos el finde? Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos en La Plata

5 de Septiembre de 2025 | 02:30 Edición impresa

HOY

MÚSICA

AC/DC por Rocker + Aerosmith por Get a Grip.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Fulanas Trío y Nora Benaglia.- A las 21.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, con Maricel Turkovich como invitada.

Caro Vitali.- A las 20.30 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, presenta su disco “Sentido a las palabras”.

Murga Queso Magro.- A las 20.30 en Comunidad Ferroviaria, 3 y 526. Fundada en 1999, la murga trae todo el carnaval a este lado del Río de La Plata.

Zapada.- A las 21 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62. Se presentan Manu Quiroga, Ale Salamanca, Manu Moreno y Ariel Romano.

Conciertos Candlelight: Las cuatro estaciones de Vivaldi.- A las 19 en Teatro Don Bosco, 9 esquina 57.

Marcela Morelo.- A las 21 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

Emy.- A las 21.30 en Bremen, diagonal 74 entre 5 y 6 N° 1071. Covers internacionales de los 60, 70, 80 y 90, acompañada en piano por Cacho Macchi.

Dúo Barcelone - Finochi.- A las 19.30 en la sede de la Sociedad Médica, 50 N° 374 entre 2 y 3, en el marco del ciclo de conciertos.

Camerata Académica del Teatro Argentino.- A las 19 en la Sala Astor Piazzolla, 51 entre 9 y 10. Obras de Purcell, Elgar, Di Fulvio y Bottesini, dirigida por Bernardo Teruggi. Gratis con reserva online.

No es de vegana ft. Voz en acción fest.- A las 23.55 en Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11.

Tabaré Leyton.- A las 20.30 en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24, presenta “Bien Criollo: En concierto”, con la guitarra de Rafael Bramuglia, y el bandoneón de Pedro Kiszkurno.

Fulanas trío.- A las 16.30 en el playón de 17 y 71, con Nora Benaglia y Maricel Turkovich.

Cine

Mazel Tov.- Hoy a las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Adrián Suar.

Aniceto.- Hoy a las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Leonardo Favio. Se poryecta en 35mm, gratis.

Paraná.- Hoy a las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Víctor Cruz.

Chungking Express.- Hoy a las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Wong Kar Wai en el marco del Ciclo Freakshow.

Literarias

Pequeños soles artificiales.- Hoy a las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, presentación del libro de Juan Aiub.

TEATRO

Match-Deporte y humor.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7. Espectáculo de improvisación con participación del público.

Canciones para alguien que no existe.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

La Posada.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, a cargo del grupo ASuLado.

El ojo de buitre.- A las 20 en Sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Títeres para adultos basado en El corazón delator de Edgar Allan Poe.

Aeroplanos.- A las 19.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, , de Carlos Gorostiza con Roberto Manuele y Héctor Grimberg.

A Contrapelo.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Analía Aristegui con Soledad Oubiña y Omar Musa.

El principio de Arquímedes.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 23 y 24, , de Josep Maria Miró, con dirección de Sara Mon.

Pundonor.- A las 21 en Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, con Jonatan Sapag y Nico Prada.

La jabonería de Vieytes y Josefa (una historia nunca ocurria).- A las 19.30 en la Salita Tres Suelos, 41 entre 11 y 12.

MAÑANA

MÚSICA

Beatlefest.- A las 16 en Club Argentino Juvenil, 19 entre Cantilo y 15, City Bell. Discos, libros, artesanías, sorteos y música. Gratis.

Esta loca pasión: musical de tango.- A las 20.30 en Live, 56 entre 8 y 9, con las voces de Vivi Verri, Javier Cortes, Leonardo Colli. Bailan: Marcos Huerta`s, Ayelén Ruiz Díaz. Músicos: Cristian García, Carlos Rulfi, Juan Páez. Idea y producción: Carmen Miranda.

Etiqueta Negra.- A las 21 en Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Cumbia en el playón.- A las 15 en el playón de 17 y 71 con Cumbia para todos, El Lima Arravillero, y Mico y Curares.

33° Encuentro Coral Platense.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, se presentan el Grupo Vocal de Cámara de la Escuela de Arte de Berisso, el Coro de la Facultad de Artes de la UNLP, Voces del Camino - Coro del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y Coro Nonthué. Entrada gratuita.

Encuentro coral.- A las 19.30 en la Iglesia Metódica Evangelista, Diagonal 74 entre 3 y 4, se presentan el Coro popular Melopea, dirección y arreglos Clarisa Álvarez y Coro del Hospital Sbarra dirigido por Marina Buffagni.

José Luis Aguirre.- Mañana a las 21 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Repertorio melódico y bailable.

Emy.- A las 21.30 en la Ferretería Bar Cultural, 57 entre 11 y 12. Covers internacionales de los 60, 70, 80 y 90, acompañada en piano por Cacho Macchi.

The La Planta.- A las 20 en Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11.

Roque Narvaja.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

La Orquesta Tango Norte.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464. Con Ariel Pirotti como director invitado y Lautaro Mazza como cantante invitado.

Benja López.- A las 21 en Espacio Doble T, 34 entre 27 y 28. Presenta su proyecto solista junto a su banda.

TEATRO

Catarata de chistes.- A las 20.30 en La Nonna, 3 esquina 47, a cargo de Alejandro Gardinetti.

Juan Acosta presenta “Mundo Acosta”.- A las 20.30 en La Ferretería Cultural, 57 entre 12 y 13.

Werther.- A las 21 en Espacio Artó, 54 N° 688 entre 8 y 9.

Trío Magnolia, seremos presentadoras o no seremos nada.- A las 21 en Casa Hereje, 40 N° 973 entre 14 y 15.

Universo Brisko.- A las 20.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Show inmersivo de comedia y magia.

Bajo terapia.- A las 20 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, de Matías del Federico.

Hermana Beba.- A las 21 en Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Fauna postal.- A las 21 en Dynamo Teatro, 17 N° 1754. Historia post apocalíptica en una empresa de correos.

La leona (El amor de una madre nunca se rompe).- A las 21 en Teatro Estudio, 3 N° 386 entre 39 y 40, escrita y dirigida por Gastón Marioni.

Technophilia.- A las 21 en Teatro Abierto, 30 entre 20 y 21. Teatro físico, danza y tecnología sobre la fiesta techno como ritual contemporáneo.

Yerma.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67. Versión dirigida por César Palumbo.

¿Y si yo soy Gilda?.- A las 21 en La Mercería Teatro, 1 entre 34 y 35. Un joven comienza a creer que es la cantante Gilda tras un episodio extraño.

Tarde o temprano.- A las 21 en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24. Comedia dramática sobre cuatro hermanas enfrentadas en los años 90.

Humorísimas.- A las 21.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, transformismo y humor con Jonatan Sapag y Nico Prada.

Nena cruzando la ruta.- A las 21 en La Lechuza, 59 y 10, con dirección de César Genovesi.

INFANTILES

La princesa Rapunzel.- A las 17 en La Alborada, 58 N° 774 entre 10 y 11. Presentada por el grupo teatral Artex100pre.

Exposiciones

Todo dibujo.- A las 19.30 quedará inaugurada en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, la muestra de los artistas Diego Aballay, Silvio Acevedo, Gabriel Berlusconi, Gabriel Busquet, Eleonora Burry, Rocambole, Laura de la Serna, Roberto Escobar, Mario Feller, Gloria Guindani, Eduardo Migo, Javier Mondino, Gustavo Larsen, Malena López Aranguren, Ana Natale, Alejandro Ravassi, Hugo Rivelli, Diego Manuel Rodríguez, Manuel Rubin, Laura Speroni, Norberto Santángelo, Graciela Suárez Marzal, Cecilia Szelagowski, Kile Zabala y Graciela Pizarro, curada por Marian Gatti. Hasta el 20 de septiembre.

ACTIVIDADES

Sábados Abiertos en la CPM .- A las 11.30 en 54 N.º 487. Se ofrecerá el conversatorio “Noche de los lápices ¿Para qué contar lo que pasó ?¿Cómo trabajamos en el aula?”. En el mismo van a dialogar Emilce Moler, ex detenida y sobreviviente y Sandra Raggio, directora general de la CPM.

DOMINGO

MÚSICA

Conciertos Candlelight: Queen vs. ABBA.- A las 21 en Teatro Don Bosco, 9 esquina 57.

José Luis Aguirre.- El domingo a las 21 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62.

TEATRO

La leona (El amor de una madre nunca se rompe).- A las 20.30 en Teatro Estudio, 3 N° 386 entre 39 y 40, escrita y dirigida por Gastón Marioni. Historia de lucha y coraje de una madre frente a la adversidad social.

2013: Odisea intemporal rioplatense.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21. Las dos últimas jubiladas platenses emprenden un viaje alucinado tras el colapso de la ciudad.