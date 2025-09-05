Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Posible condena de 3 años y medio de prisión

Andrea del Boca: inminente decisión en la causa por presunta defraudación al Estado, cuándo se dará sentencia

5 de Septiembre de 2025 | 09:41

Escuchar esta nota

El juicio contra Andrea del Boca por presunta defraudación al Estado continúa avanzando.

Ahora, se llevó a cabo una nueva audiencia, luego de conocerse que la fiscal, Fabiana León, pidió 3 años y medio de prisión.

Así, la sentencia se confirmará el próximo 25 de septiembre.

Recordemos que, Andrea del Boca está acusada de haber recibido 36 millones de pesos del Gobierno para financiar su novela, Mamá Corazón, que nunca salió a la luz y de haberse quedado con los derechos de la comercialización.

Allí, la financiación fue bajo el marco de un convenio entre el Ministerio de Planificación Federal y la Universidad de San Martín. "La defensa de ella dice que la contrataron porque era la única artista que podría abrir los mercados al exterior", señalaron desde la tele. 

Por su parte, Andrea del Boca, explicó que su productora entregó las grabaciones de la novela para ser proyectada: "Habló con Lombardi (Secretario de Medios entre 2015 y 2019), que le dijo que el producto estaba bueno para salir al aire, pero el Gobierno de Mauro Macri decide no emitirla", señalaron también desde la pantalla chica.  

Lo cierto es que, el juicio comenzó el pasado 27 de marzo y este 25 de septiembre los jueces dictarán sentencia.

Finalmente, vale destacar que, Andrea del Boca enfrenta una posible condena a 3 años y medio de prisión. 

