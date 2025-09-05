Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números que salieron hoy del Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

Política y Economía

Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez distritos

Rige entre el 1º de mayo y el 31 de octubre. Los afectados deberán presentar la documentación respaldatoria para obtener los beneficios contemplados en la declaración

Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez distritos
5 de Septiembre de 2025 | 10:35

Escuchar esta nota

En medio de las inundaciones que afecta a parte de la provincia de Buenos Aires y encendió la alarma entre los productores, el gobernador Axel Kicillof firmó el decreto 2196/25 para declarar el estado de emergencia agropecuaria en diez municipios bonaerenses.

Según la norma publicada en el Boletín Oficial de este viernes, la emergencia y/o desastre agropecuario rige para el periodo comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de octubre. En ese lapso, las autoridades constataron que el exceso de precipitaciones afectó especialmente a explotaciones agropecuarias que ahora deberán presentar documentación respaldatoria para obtener los beneficios contemplados en la declaración.

La nueva emergencia abarca distintas circunscripciones de los partidos de Hipólito Yrigoyen, General Lamadrid, General Alvear, Roque Pérez, General Viamonte, Chivilcoy, Las Flores, Junín, Chacabuco y Monte.

Ahora, los productores que pertenezcan a esas zonas podrán tramitar exenciones impositivas en el impuesto inmobiliario rural y podrán acceder a créditos preferenciales del Banco Provincia. Posteriormente, si el Ministerio de Economía de la Nación lo acepta, la emergencia se va a homologar a nivel nacional lo que les permitiría acceder a otros beneficios.

El jueves, el Gobierno de Javier Milei formalizó la emergencia agropecuaria en doce municipios bonaerenses, cuatro meses después de lo que lo había hecho la Provincia. Por eso, ahora los productores deberán esperar el guiño de Nación.

Por otro lado, el Gobierno de Kicillof oficializó este viernes una resolución que declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en Bahía Blanca. La diferencia es que se trata de una declaración individual, parcela por parcela, que ya está definida.

LE PUEDE INTERESAR

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

LE PUEDE INTERESAR

Milei vendría a La Plata para seguir los resultados de los comicios en Provincia

Sin embargo, el resto es similar y el período alcanzado va del 1° de mayo al 31 de octubre para explotaciones agropecuarias. Según la documentación oficial, hay más de 12.000 hectáreas bahienses alcanzadas por esta iniciativa que pertenecen a 31 propietarios distintos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Desastre agropecuario por los campos inundados en Provincia de Buenos Aires: declaran la emergencia tras las lluvias
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

Centenario: 15 minutos desde 511 hasta Villa Elisa

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025

Milei vendría a La Plata para seguir los resultados de los comicios en Provincia

Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento
Últimas noticias de Política y Economía

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

Milei vendría a La Plata para seguir los resultados de los comicios en Provincia

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

Fuerza Patria cerró la campaña distribuyendo la boleta del equipo de Alak en cada vivienda de La Plata
Deportes
"Muy injusto todo": el sorpresivo y duro mensaje de Verón contra la CONMEBOL
El reemplazante de Colapinto terminó último, muy cerca de Gasly: flojo comienzo de Alpine en Monza
¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta
Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida
El “Dibu” estableció una nueva marca
Policiales
VIDEO. Chocó a un motociclista en La Plata y lo hizo volar por el aire: se fugó y lo buscan
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento
Dos detenidos por robo agravado en Berisso tras varios allanamientos
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo
Espectáculos
Andrea del Boca: inminente decisión en la causa por presunta defraudación al Estado, cuándo se dará sentencia
VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país
"70 mujeres": filtran filosos detalles de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina
En su último partido en Argentina: tierna complicidad de Messi y sus hijos antes de entrar a la cancha
Información General
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?
La Masacre de Múnich 1972: el atentado que manchó de sangre a los Juegos Olímpicos
Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera
Imputan a los herederos del ex funcionario nazi
Compras on line, con botón de arrepentimiento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla