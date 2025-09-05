VIDEO. Chocó a un motociclista en La Plata y lo hizo volar por el aire: se fugó y lo buscan

Un verdadero hecho indignante ocurrió en nuestra región en las últimas horas, cuando un automovilista pasó un semáforo en rojo, chocó a un motociclista y lo abandonó sobre el camino Belgrano y la calle 426, en la localidad de Villa Elisa.

Todo sucedió en las últimas horas y el momento quedó filmado a través de un domo de seguridad perteneciente a la municipalidad. En ese aspecto, se puede ver como a las 00:54, un automóvil, pasó el semáforo en rojo y embiste fuertemente a un motociclista que justo pasaba en verde.

Según fuentes exclusivas que pudo acceder EL DIA, contaron que: "Revisamos antes del accidente ya que después no logramos dar con el auto, el mismo lo visualizamos en centenario con la cámara del distribuidor a las 00:43:41hs, un vehículo con las mismas características, aparentemente con la patente LRK 714. Pero también buscamos la patenten con data car y nos da BMV 135", explicaron.

En tanto, el motociclista que conducía el rodado, dio varios trompos y voló por el aire cayendo fuertemente a la cinta asfáltica. Minutos más tarde del siniestro, médicos del SAME lo trasladaron al hospital más cercano.

En cuanto al conductor del vehículo marca BMW de color negro está prófugo de la justicia hasta el momento y hay un importante operativo para dar con el mismo.

Por último, la causa es investigada "Lesiones Culposas", donde tomó intervención la Comisaría 12º de Villa Elisa, que tiene jurisdicción en la zona y la UFI en Turno.