VIDEO. Chocó a un motociclista en La Plata y lo hizo volar por el aire: se fugó y lo buscan

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el domingo electoral
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el domingo electoral
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento
Discapacidad: tras el revés, el plan del Gobierno para demorar la aplicación de la ley
Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
"Muy injusto todo": el sorpresivo y duro mensaje de Verón contra la CONMEBOL
¿Salimos el finde? Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
En su último partido en Argentina: tierna complicidad de Messi y sus hijos antes de entrar a la cancha
VIDEO. Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde
El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial
Serpientes, entre el mito y la realidad: el análisis de científicos platenses sobre creencias populares
VIDEO. Libella Editorial inauguró su nuevo espacio en City Bell
Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez distritos
La Masacre de Múnich 1972: el atentado que manchó de sangre a los Juegos Olímpicos
El reemplazante de Colapinto terminó último, muy cerca de Gasly: flojo comienzo de Alpine en Monza
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
Alertan por el colapso de una calle "súper transitada" de City Bell: "Puede haber una tragedia"
Andrea del Boca: inminente decisión en la causa por presunta defraudación al Estado, cuándo se dará sentencia
Clausuran un laboratorio que producía ibuprofeno, paracetamol y antibióticos
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?
La Plata arrancó con temperaturas bajo cero: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?
"70 mujeres": filtran filosos detalles de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina
El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025
Tránsito mortal en Berisso: quién era el chico de 18 años que falleció en un choque
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un verdadero hecho indignante ocurrió en nuestra región en las últimas horas, cuando un automovilista pasó un semáforo en rojo, chocó a un motociclista y lo abandonó sobre el camino Belgrano y la calle 426, en la localidad de Villa Elisa.
Todo sucedió en las últimas horas y el momento quedó filmado a través de un domo de seguridad perteneciente a la municipalidad. En ese aspecto, se puede ver como a las 00:54, un automóvil, pasó el semáforo en rojo y embiste fuertemente a un motociclista que justo pasaba en verde.
Según fuentes exclusivas que pudo acceder EL DIA, contaron que: "Revisamos antes del accidente ya que después no logramos dar con el auto, el mismo lo visualizamos en centenario con la cámara del distribuidor a las 00:43:41hs, un vehículo con las mismas características, aparentemente con la patente LRK 714. Pero también buscamos la patenten con data car y nos da BMV 135", explicaron.
En tanto, el motociclista que conducía el rodado, dio varios trompos y voló por el aire cayendo fuertemente a la cinta asfáltica. Minutos más tarde del siniestro, médicos del SAME lo trasladaron al hospital más cercano.
En cuanto al conductor del vehículo marca BMW de color negro está prófugo de la justicia hasta el momento y hay un importante operativo para dar con el mismo.
Por último, la causa es investigada "Lesiones Culposas", donde tomó intervención la Comisaría 12º de Villa Elisa, que tiene jurisdicción en la zona y la UFI en Turno.
LE PUEDE INTERESAR
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento
LE PUEDE INTERESAR
Dos detenidos por robo agravado en Berisso tras varios allanamientos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí