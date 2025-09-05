Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |A una velocidad promedio de 55 a 60 kilómetros por hora

Centenario: 15 minutos desde 511 hasta Villa Elisa

A dos semanas de la puesta en marcha, la sincronización de semáforos permite recorrer 9,5 kilómetros casi sin detenerse

Centenario: 15 minutos desde 511 hasta Villa Elisa

en 511, el inicio del tramo con onda verde en centenario / d. alday

5 de Septiembre de 2025 | 01:37
Edición impresa

A dos semanas de su puesta en marcha, la onda verde sobre Camino Centenario comienza a mostrar cambios. El viaje entre Villa Elisa y Ringuelet se redujo y en hora pico el tramo de 9,5 kilómetros dura alrededor de 15 minutos, cerca de la mitad de lo que venía ocurriendo.

Según la comuna, la duración del recorrido se redujo un 40 por ciento.

Por estos días, se ensaya con un esquema de cuatro planes semafóricos: onda verde de ingreso de 6 a 9 de la mañana; de salida de 14 a 19; bidireccional de 9 a 14 y de 19 a 22 y bidireccional de ciclo corto para el horario nocturno de 22 a 06.

LE PUEDE INTERESAR

Una editorial “boutique” inauguró su nueva espacio en City Bell

LE PUEDE INTERESAR

Actividades: vivero, taller de memoria y concurso literario

Los ciclos en las ondas verdes diurnas son de 130 segundos y en la nocturna de 90 segundos. “Ambos priorizan el verde sobre la vía principal”, se indicó desde la comuna.

La intervención está pensada para una velocidad de diseño de entre 55 y 60 kilómetros por hora, en línea con el límite máximo de la traza. Así, quienes se desplazan dentro de ese rango pueden atravesar varios semáforos en verde de manera continua.

Este diario pudo constatar que, en la franja horaria de 17 a 18, el trayecto entre ambas localidades se completa en menos tiempo. Pese al caudal de vehículos, la circulación se mantiene fluida, lo que permite a los automovilistas completar el recorrido con pocas paradas.

En el viaje se pudo ver que desde la calle 511, en Ringuelet, hasta la plaza de Villa Elisa hay 17 semáforos coordinados.

En el tramo de salida del casco urbano hacia la zona Norte, entre las calles 511 y Lacroze (489) en Gonnet, se logró circular con onda verde. Reiniciada la sincronización, el recorrido hasta Villa Elisa se completó sin la necesidad de detenerse en ningún semáforo.

El interrogante era si las transversales verían afectada su fluidez, principalmente en la zona de 511 y 508, con los vehículos que circulan desde el Camino General Belgrano. De acuerdo a lo que se pudo observar, si bien se forman filas de vehículos y no todos logran tomar el Centenario, el flujo se mantiene dentro de lo habitual.

La misma situación se observó en Villa Elisa, sobre la calle 43, que empalma con la bajada de la autopista Buenos Aires – La Plata y a partir de las 17.30 horas en la zona se produce un embotellamiento.

Hacia el Centro por la mañana, el tiempo de viaje se redujo. “Entre Gonnet y Ringuelet que era la zona más complicada se nota la diferencia. Aunque hay tránsito, no se circula a paso de hombre, sino que el flujo es constante”, indicó Alejandro, que de lunes a viernes circula por el lugar para ir a trabajar.

La medida se encuentra en período de prueba durante 120 días. El objetivo es buscar mejorar la fluidez vehicular, reducir los tiempos de desplazamiento y reforzar la seguridad vial. En esta primera etapa está prohibido girar a la izquierda en 508 y 511.

El proyecto incluyó la modernización de 16 intersecciones semaforizadas, equipadas con controladores de última generación que se comunican de forma inalámbrica con la Central de Control de Tránsito (CCT) ubicada en el COM. Esta tecnología permite realizar modificaciones remotas de los tiempos de los semáforos sin necesidad de que pasen por fase de destello amarillo, garantizando fluidez y seguridad.

Los operadores de la CCT utilizan las cámaras de vigilancia del COM para efectuar microajustes en tiempo real cuando detectan embotellamientos y corrigen los planes semafóricos en cuestión de segundos para optimizar la circulación.

Los planes de ingreso y salida se utilizan en las horas pico de movimiento de vehículos con la dificultad de que penalizan la circulación en el movimiento contrario, es decir que si un vehículo sale durante la onda verde de ingreso tiene más posibilidades de encontrar semáforos en rojo.

La onda verde bidireccional, optimiza los movimientos en ambos sentidos, un vehículo que circula por Camino Centenario independientemente de su dirección va a encontrar algún semáforo en rojo pero los tiempos de viaje en el ingreso y la salida son similares.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda

VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Con doblete de Messi y uno del Toro Martínez, la Selección goleó 3 a 0 a Venezuela en el Monumental

“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”
+ Leidas

Hourcade: “El único camino es el diálogo”

Cagliardi: “Hay que ponerle un freno a Milei”

Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile

VIDEO. Una despedida perfecta

Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante

Fenómeno climático: por qué se demora la primavera

El riesgo país sigue alto y hubo más intervención

Ley por la discapacidad: veto contra la emergencia, afuera
Últimas noticias de La Ciudad

Un sorpresivo corte en la venta de GNC provocó múltiples inconvenientes

Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante

Jugueterías por la inclusión: muñecos y juegos que rompen el molde

Estado de emergencia en varias zonas rurales
Deportes
VIDEO. Una despedida perfecta
Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida
El “Dibu” estableció una nueva marca
Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile
De la mano de Juanfer, Colombia sacó pasaje
Espectáculos
El hilo rojo: dos famosos atrapados en la telaraña del amor
Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”
Natalia Oreiro: “Necesitamos conectar y el cine nos conecta”
Adiós al Rey Giorgio Armani: elegancia desenfadada
Marcela Morelo: “La música acompaña, sana, une”
Información General
Fenómeno climático: por qué se demora la primavera
Imputan a los herederos del ex funcionario nazi
Compras on line, con botón de arrepentimiento
Los números de la suerte del viernes 05 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Murió Giorgio Armani, ícono mundial de la moda: tenía 91 años
Policiales
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
La ex de Herman Krause acataría la orden judicial
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla