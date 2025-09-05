Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento

Momentos de suma conmoción es lo que viven vecinos del casco urbano de La Plata, luego de enterarse que una mujer de 25 años fue encontrada sin vida esta madrugada en un complejo de departamentos ubicado en la calle 68 entre 2 y 3.

Todo ocurrió en las últimas horas, cuando los policías se dirigieron al numeral 379 y al Depto 3C, una vez allí se encontraron con una macabra escena, yacía el cuerpo sin vida de una mujer de 25 años a la que pudieron identificar como Nuria Elizabeth Sosa oriunda de Esquel, en la provincia de Chubut.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que en la escena no había accesos forzados ni faltaban objetos de valor, teniendo en cuenta la modalidad del hecho todo implica que se trató de un suicidio.

En tanto, una fuente en la zona sostuvieron que la mujer se encontraba deprimida por el fallecimiento reciente de su pareja y estaba bajo tratamiento psiquiátrico y con medicación.

Por último, las actuaciones del caso se hicieron en la Comisaría Novena de La Plata, en el lugar trabajaron oficiales de Policía Científica y el expediente penal que se abrió está a cargo del Fiscal en turno de La Plata Álvaro Garganta.

SI ESTÁS MAL, PEDÍ AYUDA

Ante situaciones de crisis, se recuerda que existen líneas de ayuda y acompañamiento psicológico, como el programa nacional de asistencia al suicida al 135 (línea gratuita desde CABA y Gran Buenos Aires) o al 0800 345 1435 desde todo el país.