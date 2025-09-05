Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 5 de septiembre

En la última jornada hábil previa a las elecciones bonaerenses del próximo domingo, el dólar oficial rompió la paridad de las últimas tres jornadas y sube 5 pesos respecto del cierre de ayer y cotiza a $1.340 para la compra y a $1.380 para la venta en el Banco Nación.

Después que el lunes tocara los $1.385 e incluso en algunas instituciones rozara los $1.400, por lo que el Gobierno anunció que intervendría en el mercado de cambios a través del Tesoro para alejar al dólar del techo de la banda de flotación, la divisa estadounidense se posicionó en los $1.375 y ahí quedó hasta hoy. Aunque alrededor de las 13hs. la pizarra se actualizó con una leve suba.

Idéntico comportamiento registra el dólar blue, que también subió otros cinco pesos y se ofrece a $1.370 para la venta en el mercado informal.

Con relación a los dólares financieros, ambos operan en alza, con el Contado con Liquidación (CCL) operando en torno a los $1.388 y el dólar Bolsa o MEP a $1.385.