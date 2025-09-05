"70 mujeres": filtran filosos detalles de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el domingo electoral
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el domingo electoral
Escuchar esta nota
Lamine Yamal y Nicki Nicole han intensificado los rumores sobre una posible ruptura. Hace solo trece días de que ambos confirmaran públicamente su relación.
Ahora, la incertidumbre predomina entre seguidores en las redes y medios de comunicación.
Pero, el episodio que detonó la controversia fue la eliminación de todas las fotos en las que Lamine Yamal y Nicki Nicole posaban juntos.
Recordemos que, la relación entre ambos se hizo pública el 25 de agosto, cuando Lamine Yamal compartió en sus historias una imagen celebrando el cumpleaños número 25 de Nicki Nicole. En esa fotografía, ambos aparecían tomados de la mano, rodeados de rosas y globos, lo que puso fin a semanas de rumores y confirmó el vínculo ante sus seguidores.
Así, la reacción no se hizo esperar. Usuarios de diferentes plataformas difundieron capturas de pantalla y teorías sobre la duración de la relación. El propio fantasista, hoy enfocado en la selección de España (fue titular en el triunfo 3-0 a Bulgaria por las Eliminatorias europeas para el Mundial 2026), se encargó de minimizar las habladurías a su alrededor.
Allí, Lamine Yamal, fue sin escalas: “Últimamente se habla más de lo que hago fuera del campo que de lo que hago en él. Pero hablan de mí por lo que hago en el terreno de juego. Si jugara en Mataró, mi fiesta de cumpleaños no tendría ese impacto. No me importa lo que diga la gente. He entendido que todo lo que pasa en mi vida será comentado, y que muchas cosas son inventadas. No me afecta demasiado. Como dije el día de mi renovación, para lo bueno y para lo malo, solo escucho a mi círculo, que son los que realmente saben las cosas y lo que importa. Eso me favorece y me ayuda mucho, porque nunca verás a Lamine triste o feliz por algo que alguien más haya dicho. Sigo mi camino y mi mentalidad, y creo que eso es lo que me ha traído hasta aquí”, tiró el jugador.
Entonces, ahora Jordi Martin, el periodista y paparazzi español señaló: “Hace unos días nos enteramos que Nicki Nicole ya estaba conviviendo en la casa del futbolista en Barcelona. Pero es que la cantante se ha ido a la Argentina. ¿Y qué ha hecho el futbolista mientras la cantante se ha ido a la Argentina? Pues escaparse”, subió el cronista, al tiempo que agregó: “Escaparse con sus amiguitos a Sevilla, a Marbella, y disfrutar de la noche andaluza. ¿Qué hacen Lamine Yamal y sus amigos? Vuelven a contratar, a pedir, para esa fiesta privada a muchas chicas. Muchas, muchas chicas. Cuando digo muchas, es que yo he fotografiado a Lamine Yamal en fiestas con muchas chicas. La última vez que fotografié a Lamine Yamal en una de sus fiestas en Barcelona había 70 chicas", reveló el mencionado periodista español cerrando su reflexión.
