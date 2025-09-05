"Muy injusto todo": el sorpresivo y duro mensaje de Verón contra la CONMEBOL tras la sanción a Independiente

Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el domingo electoral
Milei vendría a La Plata para seguir los resultados de los comicios en Provincia
Discapacidad: tras el revés, el plan del Gobierno para demorar la aplicación de la ley
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento
En su último partido en Argentina: tierna complicidad de Messi y sus hijos antes de entrar a la cancha
"Muy injusto todo": el sorpresivo y duro mensaje de Verón contra la CONMEBOL
¿Salimos el finde? Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial
VIDEO. Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde
VIDEO. Libella Editorial inauguró su nuevo espacio en City Bell
Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez distritos
La Masacre de Múnich 1972: el atentado que manchó de sangre a los Juegos Olímpicos
El reemplazante de Colapinto terminó último, muy cerca de Gasly: flojo comienzo de Alpine en Monza
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
Alertan por el colapso de una calle "súper transitada" de City Bell: "Puede haber una tragedia"
Andrea del Boca: inminente decisión en la causa por presunta defraudación al Estado, cuándo se dará sentencia
Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
Clausuran un laboratorio que producía ibuprofeno, paracetamol y antibióticos
La Plata arrancó con temperaturas bajo cero: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?
"70 mujeres": filtran filosos detalles de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina
El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?
Tránsito mortal en Berisso: quién era el chico de 18 años que falleció en un choque
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata y voz autorizada en el fútbol sudamericano, expresó su malestar tras la decisión de la CONMEBOL que determinó la eliminación de Independiente de Avellaneda en los escritorios de la Copa Sudamericana. Entre asombro y otros que están de acuerdo, la palabra de la Brujita a poco de los cuartos de final de Copa Libertadores dejó que hablar.
“Eligieron la más fácil; muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así. Y no justifico ningún tipo de violencia eh... pero muy injusto todo”, publicó Verón en Instagram, marcando una postura crítica frente al fallo del organismo.
El caso tuvo gran repercusión en el ambiente, ya que Independiente quedó afuera del certamen internacional no por cuestiones deportivas dentro del campo de juego, sino por la sanción ante los hechos de violencia en las tribunas como también alrededores del estadio. En ese contexto, las declaraciones de Verón se suman a la ola de cuestionamientos que dirigentes, hinchas y exjugadores manifestaron en las últimas horas.
Su postura no solo refleja el enojo de una parte del fútbol argentino con la CONMEBOL, sino que también expone el debate sobre la transparencia y los criterios que aplican los tribunales disciplinarios del organismo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí