"Muy injusto todo": el sorpresivo y duro mensaje de Verón contra la CONMEBOL tras la sanción a Independiente

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata y voz autorizada en el fútbol sudamericano, expresó su malestar tras la decisión de la CONMEBOL que determinó la eliminación de Independiente de Avellaneda en los escritorios de la Copa Sudamericana. Entre asombro y otros que están de acuerdo, la palabra de la Brujita a poco de los cuartos de final de Copa Libertadores dejó que hablar.

“Eligieron la más fácil; muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así. Y no justifico ningún tipo de violencia eh... pero muy injusto todo”, publicó Verón en Instagram, marcando una postura crítica frente al fallo del organismo.

El caso tuvo gran repercusión en el ambiente, ya que Independiente quedó afuera del certamen internacional no por cuestiones deportivas dentro del campo de juego, sino por la sanción ante los hechos de violencia en las tribunas como también alrededores del estadio. En ese contexto, las declaraciones de Verón se suman a la ola de cuestionamientos que dirigentes, hinchas y exjugadores manifestaron en las últimas horas.

Su postura no solo refleja el enojo de una parte del fútbol argentino con la CONMEBOL, sino que también expone el debate sobre la transparencia y los criterios que aplican los tribunales disciplinarios del organismo.