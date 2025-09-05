Alertan por el ocaso de una calle "súper transitada" de City Bell: "Puede haber una tragedia" 

No sólo las avenidas se caracterizan por tener tránsito fluido en La Plata. En los barrios, algunas arterias se constituyen en vías de comunicación clave y no todas se encuentran en buenas condiciones. Esta condición es propia de la calle 29 a la altura de City Bell, que según los usuarios del día a dia es "súper transitada".

Según denunciaron, desde hace un buen tiempo este corredor presenta baches y pozos que generan graves complicaciones para circular. A eso sumaron que "es súper angosta” y que “no está preparada para el paso de dos autos a la vez".

Y añadieron que "no hay banquina ni vereda", lo que da cuenta de un cuadro peligroso tanto para conductores como para peatones.

El problema, sostuvieron, fue presentado ante la Delegación Comunal de El Rincón. "Nos dijeron que no hacen la zanja porque los autos se pueden caer", comentaron sobre la respuesta obtenida.

Según advirtieron en el barrio "si no arreglan la calle tarde o temprano lamentaremos una tragedia".