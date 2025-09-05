Alertan por el ocaso de una calle "súper transitada" de City Bell: "Puede haber una tragedia" 

Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
Milei vendría a La Plata para seguir los resultados de los comicios en Provincia
Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido
Discapacidad: tras el revés, el plan del Gobierno para demorar la aplicación de la ley
Lionel Messi dijo que “el sueño era tener este partido con mi gente” y habló de su presencia en el Mundial
El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial
VIDEO. Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde
La Masacre de Múnich 1972: el atentado que manchó de sangre a los Juegos Olímpicos
¿Salimos el finde? Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”
El reemplazante de Colapinto terminó último, muy cerca de Gasly: flojo comienzo de Alpine en Monza
La Plata arrancó con temperaturas bajo cero: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?
Tránsito mortal en Berisso: quién era el chico de 18 años que falleció en un choque
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera
Los números de la suerte del viernes 05 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
No sólo las avenidas se caracterizan por tener tránsito fluido en La Plata. En los barrios, algunas arterias se constituyen en vías de comunicación clave y no todas se encuentran en buenas condiciones. Esta condición es propia de la calle 29 a la altura de City Bell, que según los usuarios del día a dia es "súper transitada".
Según denunciaron, desde hace un buen tiempo este corredor presenta baches y pozos que generan graves complicaciones para circular. A eso sumaron que "es súper angosta” y que “no está preparada para el paso de dos autos a la vez".
Y añadieron que "no hay banquina ni vereda", lo que da cuenta de un cuadro peligroso tanto para conductores como para peatones.
El problema, sostuvieron, fue presentado ante la Delegación Comunal de El Rincón. "Nos dijeron que no hacen la zanja porque los autos se pueden caer", comentaron sobre la respuesta obtenida.
Según advirtieron en el barrio "si no arreglan la calle tarde o temprano lamentaremos una tragedia".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí