Sonríen los auxiliares de escuelas en La Plata y la Provincia: les pagarán un plus para garantizar la limpieza tras las elecciones

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires confirmó que el dictado de clases el lunes, el día posterior a las elecciones del 7 de septiembre, será normal en ambos turnos en todas las escuelas utilizadas para ir a votar y para ello deberá garantizar que los establecimientos presenten las condiciones de limpieza adecuadas. Para ello, el gobierno provincial confirmó que pagará un plus para los empleados auxiliares que se encargarán de esa tarea tras la jornada electoral.

En ese sentido, los establecimientos educativos serán higienizados y desinfectados para abrir sus puertas con normalidad el lunes a primera hora. Las tareas, claro está, incluirán aulas, sanitarios, espacios comunes de circulación, incluyendo el mobiliario. Se estima que demandan unas seis horas de trabajo por cada cuatro mesas electorales.

Para garantizarlo, se implementará un amplio operativo de limpieza y desinfección que comenzará inmediatamente después del cierre de los comicios y del recuento de votos, entre las 18 y las 24 horas de la jornada electoral del 7 de septiembre pero también del domingo 26 de octubre.

Con este objetivo, la cartera educativa bonaerense dispuso mediante la Resolución 3915/2025 la creación de un suplemento no remunerativo y no bonificable de $46.900 para el personal auxiliar de las escuelas estatales en las que funcionen mesas de votación. La medida representa una inversión de $862 millones y permitirá intervenir en 4.920 establecimientos educativos, beneficiando de manera directa a 1,87 millones de estudiantes.

Asimismo, se establece que las autoridades de los establecimientos de gestión municipal y privada afectados como centros de votación, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el normal dictado de clases al día siguiente de las elecciones.