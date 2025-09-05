Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Con dos tiempos de 50 minutos

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

En medio del parate por la fecha FIFA el Lobo no quiere perder rodaje, y visita de manera amistosa a la Academia a partir de las 10

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

el lobo y la academia se enfrentan desde las 10 en avellaneda / gimnasia

5 de Septiembre de 2025 | 03:30
Edición impresa

Gimnasia se mide esta mañana, desde las 10 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, en un partido amistoso para no perder rodaje de cara a los compromisos que se avecinan. Los futbolistas con menos rodaje serán protagonistas en la capital nacional del fútbol. A diferencia de otros encuentros no oficiales, se disputarán dos tiempos de 50 minutos.

La fecha FIFA por eliminatorias pone un freno y parate en la primera división, donde algunos equipos aprovechan para descansar y recuperar jugadores. Mientras que otros no pierden el tiempo y se ponen en acción para no perder ritmo, como es el caso del Lobo.

De igual modo, la Academia que no viene atravesando un buen presente futbolístico, a pesar de estar entre los ocho mejores de América, quiere que aquellos jugadores que no vienen siendo de la partida puedan comenzar a sumar minutos de cara a los partidos ante San Lorenzo por el campeonato local, y Vélez por Libertadores.

Por su parte, el entrenador albiazul Alejandro Orfila estuvo trabajando junto a su cuerpo técnico y sus dirigidos en Abasto, donde como ya informó este medio logró recuperar algunas piezas claves en la estructura inicial como Renzo Giampaoli y Juan Pintado, quienes se retiraron con unas molestias el lunes ante Atlético Tucumán, en la victoria 1-0 en el Bosque.

De esta forma, la intención de este encuentro en Avellaneda no es sobrecargar a esos futbolistas. Además, una de las ideas centrales es que Jan Hurtado vuelva a tener un contacto más competitivo con la pelota. Además de la presencia de otro juveniles que están en la consideración del entrenador uruguayo.

En cuanto al equipo por parte de Racing, la idea de Gustavo Costas también es cuidar algunas piezas del rompecabezas, a sabiendas de que el equipo se encuentra compitiendo en los dos frentes. Siguiendo esta línea, las alternativas, respecto al último partido ante Unión comenzarían en el arco, con Cambeses en lugar del capitán Arias. A su vez, otros de los ingresos serían en el sector ofensivo, como los de Sánchez, Vietto y Torres, por Martirena, Balboa y Martínez.

