Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |Efemérides

La Masacre de Múnich 1972: el atentado que manchó de sangre a los Juegos Olímpicos

Uno de los episodios más oscuros en la historia del deporte y de la política internacional ocurrió el 5 de septiembre de 1972 en una Alemania que buscaba mostrarse como símbolo de paz y reconciliación tras la Segunda Guerra Mundial. El ataque del grupo comando palestino Septiembre Negro en la Villa Olímpica, que fue transmitido en vivo, terminó con la muerte de 11 atletas israelíes y un policía. La venganza no tardó en llegar con la operación conocida como “Cólera de Dios"

La Masacre de Múnich 1972: el atentado que manchó de sangre a los Juegos Olímpicos
5 de Septiembre de 2025 | 07:41

Escuchar esta nota

El 5 de septiembre de 1972, la ciudad alemana de Múnich, que buscaba mostrarse como símbolo de paz y reconciliación tras la Segunda Guerra Mundial, fue escenario de uno de los episodios más oscuros en la historia del deporte y de la política internacional. Durante los Juegos Olímpicos, un comando del grupo palestino Septiembre Negro ingresó en la Villa Olímpica y secuestró a once atletas israelíes, desencadenando una crisis que culminaría en una masacre transmitida en directo ante millones de personas en todo el planeta.

La edición de 1972 había sido concebida como un evento cargado de simbolismo. Veintisiete años después del fin de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, Alemania buscaba mostrar al mundo una imagen democrática, pacífica y moderna, muy distinta a la de Berlín 1936, recordada como el escaparate propagandístico de Adolf Hitler.

Los Juegos de Múnich se habían inaugurado bajo el lema “Los Juegos Alegres”, con instalaciones modernas, un diseño colorido y un ambiente distendido. La organización evitó exhibir una fuerte presencia policial para no despertar recuerdos de la Alemania totalitaria. Ese enfoque, que apuntaba a proyectar una nación amable, terminó dejando vulnerabilidades en la seguridad de la Villa Olímpica.

El ingreso de Septiembre Negro

En la madrugada del 5 de septiembre, ocho hombres armados escalaron la verja de dos metros que rodeaba la Villa Olímpica. Vestidos con chándales deportivos y portando fusiles AK-47 ocultos en bolsas de gimnasia, se dirigieron hacia los apartamentos de la delegación israelí.

El comando, vinculado a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), asesinó en el acto al entrenador de lucha Moshe Weinberg y al levantador de pesas Yossef Romano, quien intentó resistir el ataque. Los demás atletas fueron tomados como rehenes. Entre ellos había entrenadores, árbitros y deportistas de diversas disciplinas.

LE PUEDE INTERESAR

Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera

LE PUEDE INTERESAR

Imputan a los herederos del ex funcionario nazi

Demandas y negociaciones

El grupo exigió la liberación de 234 prisioneros palestinos en cárceles israelíes, además de la liberación de dos militantes detenidos en Alemania y en Italia: Andreas Baader (líder de la Fracción del Ejército Rojo alemán) y Kōzō Okamoto (integrante del Ejército Rojo Japonés).

Durante más de 20 horas se mantuvieron tensas negociaciones con las autoridades alemanas. El canciller Willy Brandt y otros dirigentes rechazaron de plano liberar prisioneros, mientras que el primer ministro israelí Golda Meir se mostró inflexible: “Israel no negociará con terroristas”, sentenció.

La situación se volvió cada vez más desesperante, bajo la presión de una cobertura mediática que transmitía en vivo imágenes de los terroristas apostados en los balcones de la Villa Olímpica.

Finalmente, las autoridades alemanas organizaron un plan de rescate en el aeropuerto de Fürstenfeldbruck, adonde trasladaron a los rehenes y a los secuestradores con la promesa de un avión rumbo a El Cairo. Allí, un grupo de francotiradores aguardaba para abatir al comando.

La operación resultó un desastre: los policías carecían de experiencia, no tenían equipamiento especializado y no existía coordinación adecuada. A pesar de que había solo ocho terroristas, los alemanes enviaron apenas cinco francotiradores. La oscuridad y la falta de comunicación complicaron todo.

El desenlace fue sangriento: los once rehenes israelíes fueron asesinados, la mayoría de ellos por granadas arrojadas dentro del helicóptero en que estaban retenidos. También murió un oficial de policía alemán. Cinco de los ocho miembros de Septiembre Negro fueron abatidos y tres capturados.

Repercusiones inmediatas y polémicas

El Comité Olímpico Internacional (COI), presidido por Avery Brundage, decidió no suspender los Juegos Olímpicos. Tras un acto conmemorativo en el estadio olímpico en honor a las víctimas, las competencias se reanudaron al día siguiente. Para muchos, esta decisión resultó insensible y generó críticas internacionales.

En Israel, la indignación fue inmediata. La masacre de Múnich se convirtió en un punto de inflexión en la política de seguridad del país y en la relación de su gobierno con el terrorismo internacional.

La venganza: la Operación Cólera de Dios

Pocos días después del atentado, la primera ministra Golda Meir autorizó la creación de una misión secreta del Mossad para perseguir y eliminar a los responsables de la masacre. La operación fue conocida como “Cólera de Dios”.

Durante años, agentes israelíes rastrearon y ejecutaron en distintos países de Europa y Medio Oriente a integrantes de Septiembre Negro y a dirigentes de la OLP acusados de planificar o colaborar con el atentado. Uno de los episodios más notorios fue la Operación Primavera de Juventud (1973), en la que comandos israelíes atacaron casas en Beirut y mataron a altos cargos palestinos.

La campaña también tuvo errores: en 1973, en Lillehammer (Noruega), agentes del Mossad asesinaron por error a un camarero marroquí al confundirlo con un dirigente de Septiembre Negro, lo que generó un escándalo internacional.

Un legado trágico en el olimpismo

La Masacre de Múnich cambió para siempre la forma de organizar eventos deportivos internacionales. A partir de ese momento, la seguridad pasó a ser un eje central en cada edición de los Juegos Olímpicos. La memoria de los once atletas israelíes asesinados es recordada en cada conmemoración olímpica.

El atentado de Múnich no solo puso en evidencia la vulnerabilidad de un evento global de paz ante la violencia política, sino que también profundizó las tensiones en Medio Oriente y abrió un nuevo capítulo en la historia del terrorismo internacional.

Más de medio siglo después, aquel 5 de septiembre de 1972 continúa siendo una herida abierta en la memoria olímpica y un recordatorio de que ni siquiera el deporte, espacio concebido para unir a los pueblos, puede estar completamente aislado de los conflictos del mundo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Con doblete de Messi y uno del Toro Martínez, la Selección goleó 3 a 0 a Venezuela en el Monumental
+ Leidas

¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta

Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

Centenario: 15 minutos desde 511 hasta Villa Elisa

Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile

Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Argentina vs Venezuela
Últimas noticias de Información General

Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera

Imputan a los herederos del ex funcionario nazi

Compras on line, con botón de arrepentimiento

Los números de la suerte del viernes 05 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025
La Plata arrancó con temperaturas bajo cero: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?
Corte en la venta de GNC: ¿cuándo se normaliza el expendio en La Plata?
Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante
Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde
Deportes
Colapinto, al banco: arrancan las pruebas del Gran Premio de Italia pero el argentino tiene que esperar
¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta
Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida
El “Dibu” estableció una nueva marca
Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile
Policiales
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
La ex de Herman Krause acataría la orden judicial
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Espectáculos
El hilo rojo: dos famosos atrapados en la telaraña del amor
Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”
Natalia Oreiro: “Necesitamos conectar y el cine nos conecta”
Adiós al Rey Giorgio Armani: elegancia desenfadada
Marcela Morelo: “La música acompaña, sana, une”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla