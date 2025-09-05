La Plata arrancó con temperaturas bajo cero: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?

La semana en La Plata y alrededores cierra con buen clima, acompañada de un descenso de las temperaturas, en una de las jornadas más frescas donde las temperaturas estaban bajo cero durante la mañana de este viernes en la Región. Además, continua el alerta amarillo por temperaturas extremas para La Plata, Berisso y Ensenada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un viernes con cielo despejado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 3 grados de mínima y 12 de máxima.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional ha lanzado un alerta amarillo por temperaturas extremas para La Plata y sus alrededores. Dicho nivel de advertencia indica un riesgo leve a moderado en la salud, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El sábado también tendría frío, con cielo despejado durante toda la jornada; junto a temperaturas de entre 5 y 14 grados.

El domingo, en tanto, tendría cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y con temperaturas de entre 5 y 15 grados.